Boeing e Porsche vogliono creare veicoli volanti per super ricchi

Porsche e Boeing hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per esplorare la “mobilità urbana premium con l’estensione della circolazione urbana nello spazio aereo”, un accordo che, in altre parole, dovrebbe portare allo sviluppo congiunto di veicoli volanti, dando vita a un nuovo ecosistema di mobilità.

“Porsche mira ad ampliare il suo campo di produttore di auto sportive”, si legge in un comunicato congiunto, “diventando un marchio leader nel settore della mobilità premium”. Detlev von Plate, membro del comitato esecutivo responsabile Vendite e Marketing arriva a parlare di “una terza dimensione del viaggio”, possibile dalla combinazione di ciò che possono offrire due leader mondiali, affrontando un potenziale segmento di un futuro mercato chiave.

Le due aziende non sono le prime a cimentarsi in test di questo tipo e anche altri costruttori hanno iniziano a mostrare interesse verso un settore che ha come target i super-ricchi che non avrebbero problemi ad acquistare veicoli terra-aria per il trasporto privato.

Boeing e Porsche fanno sapere che lavoreranno a progetti comuni, occupandosi di tutti gli aspetti che riguardano lo sviluppo di un velivolo ad alimentazione elettrica, in grado di decollare e atterrare in verticale, alla stregua di quanto avviene con un elicottero, ma anche di muoversi su strada.

Un paio di immagini mostrano un concept di quello che potrebbe essere il futuro velivolo da sogno, evidenziando ali fisse non ripiegabili. Steve Nordlund, vice presidente e general manager Boeing NeXt, ha parlato di “sforzi comuni”, “mirati allo sviluppo di un nuovo ecosistema di mobilità sicuro ed efficiente”.

Pochi giorni addietro Hyundai Motor Group ha nominato Jaiwon Shin Vicepresidente esecutivo e Capo della recente Divisione per la Mobilità Aerea Urbana. Ingegnere aeronautico di fama internazionale, Shin guiderà il Gruppo in una nuova era di sviluppo di prodotti “per la mobilità intelligente nel settore dell’aviazione”. La start up tedesca Volocopter – finanziata dalla Daimler – ha intanto già effettuato alcuni voli sperimentali a Stoccarda con un auto volante.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.