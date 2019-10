Un ingegnere della NASA in Hyundai guida la nuova divisione “Mobilità Aerea Urbana”.

Hyundai Motor Group ha nominato Jaiwon Shin Vicepresidente esecutivo e Capo della recente Divisione per la Mobilità Aerea Urbana. Ingegnere aeronautico di fama internazionale, Shin guiderà il Gruppo in una nuova era di sviluppo di prodotti per la mobilità intelligente nel settore dell’aviazione.

Si stima, infatti, che la mobilità aerea urbana diventerà una parte fondamentale delle soluzioni di mobilità integrata per rispondere al problema del costante aumento del traffico veicolare nelle megalopoli di tutto il mondo. Con la sua Divisione Urban Air Mobility, il gruppo coreano afferma di mirare a fornire “soluzioni di mobilità innovative e intelligenti mai viste prima”.

Jaiwon Shin ha recentemente guidato la Direzione del Servizio di Ricerca Aeronautica presso la NASA, dove ha dato vita alla strategia di Ricerca & Sviluppo Aeronautica dell’Agenzia per oltre 11 anni. La sua esperienza in tecnologie di aeronautica – cellula, motori, sicurezza aerea e gestione del traffico aereo – dovrebbe consentire a Hyundai Motor Group di assumere un ruolo guida nel settore della mobilità aerea urbana, che sta vivendo una crescita molto rapida. Obiettivo della nuova business unit è sviluppare tecnologie e soluzioni innovative per viaggi aerei sicuri ed efficienti.

Durante il suo periodo alla NASA, Shin ha supervisionato un programma da 725 milioni di dollari per gestire innovativi progetti di ricerca aeronautica, come l’aereo supersonico “X-plane”, l’elettrificazione degli aeromobili, i sistemi aerei senza pilota e la mobilità aerea urbana.

Oltre al suo lavoro alla NASA, Jaiwon Shin è stato Co-presidente della Sottocommissione per l’Aeronautica e la Tecnologia del Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia della Casa Bianca.. È stato anche Co-presidente del Comitato Esecutivo per la Ricerca USAF / NASA, che si è occupato del coordinamento dei progetti di ricerca tra la United States Air Force e la NASA Aeronautics. Esperto di fama mondiale, stimato dalla comunità scientifica del settore, nel 2014 è stato anche Presidente del Forum Internazionale per la Ricerca Aeronautica (IFAR) per due anni. Shin ha inoltre ricevuto due volte (nel 2008 e nel 2016) il Presidential Rank Award, il più alto riconoscimento assegnato ai funzionari pubblici del governo federale degli Stati Uniti.

Shin ha conseguito il dottorato in ingegneria meccanica presso il Virginia Polytechnic Institute e la State University di Blacksburg, in Virginia. Si è laureato in ingegneria meccanica alla Yonsei University in Corea, e ha conseguito il master in ingegneria meccanica alla California State University di Long Beach.

Borsista presso il Senior Executive Fellows Program presso la Kennedy School of Government dell’Università di Harvard, Shin è autore e coautore di oltre 20 articoli tecnici e di riviste, nonché membro dell’American Institute of Aeronautics and Astronautics e della Royal Aeronautical Society del Regno Unito.

