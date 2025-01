Da oggi i bonifici istantanei non hanno più costi extra

Pubblicità

Come preannunciato qualche settimana fa, da oggi i bonifici istantanei in Italia non avranno più costi extra. Questo vuol dire che il bonifico istantaneo costerà esattamente quanto quello ordinario, che comunque continuerà ad esistere e che, alle volte, potrebbe essere preferibile.

A partire da oggi, dunque, i bonifici istantanei diventano ancora più accessibili: non sarà più previsto alcun costo extra rispetto ai tradizionali bonifici ordinari. Questa novità rappresenta un passo importante verso l’adozione di metodi di pagamento più rapidi ed efficienti, senza penalizzare economicamente gli utenti che scelgono la velocità.

I bonifici istantanei, introdotti per semplificare i trasferimenti di denaro, consentono di inviare somme in tempo reale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, con accredito praticamente immediato sul conto del destinatario in appena 10 secondi.

Fino ad oggi, la quasi totalità delle banche applicava una tariffa aggiuntiva rispetto ai bonifici ordinari. Con questa nuova politica, si apre la strada a un utilizzo più diffuso di questa tecnologia, che punta a rendere i trasferimenti istantanei la norma, piuttosto che un’opzione costosa.

Ovviamente, il bonifico istantaneo ha degli aspetti negativi rispetto a quello ordinario. Ed infatti, non è revocabile, perciò si dovrà fare attenzione ad utilizzare questo metodo di pagamento. Proprio per questo motivo, c’è da dire, la nuova normativa europea impone che la banca, prima di accreditare il bonifico, verifichi la corrispondenza tra l’IBAN del beneficiario e il nominativo stesso. In questo modo si eviterà, ad esempio, di inviare denaro a un IBAN sbagliato.

Inoltre, la nuova normativa si applicherà anche alle banche che operano al di fuori del territorio italiano, ma che consentono comunque operazioni in euro. Anche in questi casi, dunque, saranno azzerati eventuali costi extra dei bonifici istantanei.

Pagamenti verso la PA

Sempre da oggi, inoltre, sarà possibile utilizzare questo sistema di pagamento anche per la Pubblica Amministrazione. Questo vuol dire che tramite bonifico istantaneo si potranno pagare multe, tasse sul bollo auto, rette per la mensa scolastica e altro ancora.

Grazie all’accredito immediato, i bonifici istantanei permettono di snellire le procedure e assicurare la tempestività dei pagamenti, semplificando la gestione delle scadenze e riducendo i tempi di attesa. Un ulteriore passo avanti verso la modernizzazione e l’efficienza dei servizi pubblici.

Il prossimo passo è programmato per il 9 ottobre, quando le banche saranno obbligate o offrire i bonifici istantanei anche in uscita. Dalla stessa data le banche dovranno verificare la corrispondenza dell’IBAN con i dati del testinatorio indicati dal pagatore.

