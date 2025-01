Aiarty Image Enhancer migliora le immagini con AI e ora è gratis

Pubblicità

Dopo avervi parlato del software Aiarty Image Matting che usa l’AI per eliminare con efficacia gli sfondi, vi segnaliamo un’altra imperdibile offerta di un secondo software della stessa azienda: si chiama Aiarty Image Enhancer e, come suggerisce il nome, in questo caso usa gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare notevolmente la qualità delle immagini in un click.

In questo momento la licenza della versione 3.0 è gratis per il primo anno mentre quella a vita è in forte sconto.

Cosa fa Aiarty Image Enhancer

Che siano vecchie foto di famiglia, immagini scaricate da internet o scatti acquisiti con vecchi telefoni, questo programma è in grado di rimettere a nuovo tutte quelle immagini che avrebbero bisogno di un miglioramento nei dettagli e nei colori prima di essere condivise sui social media. Anche le foto vintage scansionate che risultano sfocate o granulate possono beneficiare delle potenzialità di questo software.

Il miglioramento avviene in 4 fasi: deblur, denoise, dejpeg e upscaling. Sostanzialmente in un click è in grado di rimuovere il rumore, la sfocatura e la pixelizzazione JPEG da un’immagine risolvendo persino tutti quei problemi legati a sfocature generate dal movimento, nonché i difetti dell’obiettivo e le foto fuori fuoco.

Se necessario può anche aumentare la risoluzione dell’immagine fino a 32K, migliorandone in modo significativo la qualità visiva.

Come dicevamo usa l’intelligenza artificiale generativa per migliorare le immagini in modo naturale e senza artefatti. È in grado di agire anche sui dettagli più piccoli perfezionando non solo la pelle, i capelli e le texture, ma ripristinando anche dettagli realistici ed eliminando difetti come macchie, sfocature, grana o tonalità rosse.

Alla fine le immagini saranno pronte per essere stampate o condivise online.

Un altro punto di forza è la velocità: si possono migliorare fino a 100 immagini (da 1024p a 2048p) in soli 12 minuti, il tutto lavorando attraverso un’interfaccia intuitiva che non richiede conoscenze avanzate o modelli complessi. E se lavorate con un numero elevato di foto, potete approfittare della elaborazione in batch che permette di migliorare fino a 3.000 immagini simultaneamente.

Aiarty Image Enhancer è stato addestrato con oltre 6,78 milioni di immagini perciò riesce a padroneggiare le tecniche di upscaling e miglioramento delle immagini in maniera professionale, adattando la strategia di lavorazione in base al tipo di immagine.

Tenete solo presente che per poterlo usare avete bisogno di un PC con Microsoft Windows 10 o successivi, oppure un Mac con macOS Catalina 10.15 o versioni più recenti. Potete dare un’occhiata al manuale utente cliccando qui.

La promozione

Se siete curiosi di vedere come funziona vi invitiamo a mettere alla prova il software e confrontare le immagini prima e dopo l’elaborazione.

A tal proposito come dicevamo la versione 3.0 si può scaricare e installare beneficiando della licenza gratuita per 1 anno.

In alternativa la licenza a vita è scontata del 36%, il che significa che invece di 155$ la comprate per 99$.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.