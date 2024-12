Bonifici istantanei, tutte le novità in arrivo

Pubblicità

Il prossimo 9 gennaio 2025 segnerà una piccola rivoluzione per quel che riguarda i bonifici istantanei. Le novità riguardano il pubblico e il privato e tra quelle più interessanti vi è il divieto per le banche di applicare sovrapprezzi rispetto ai bonifici ordinari.

A dal 9 gennaio 2025 i bonifici istantanei non potranno costare più di quelli ordinari. La novità è collegata al rispetto del regolamento europeo 886/UE approvato nel marzo 2024, che prevede un limite massimo di 100mila euro per bonifico. Questa normativa, già operativa dalla scorsa primavera, prevede peraltro l’obbligo per le banche di offrire sia il servizio di invio che quello di ricezione dei bonifici istantanei. Inoltre, è prevista l’obbligatorietà della verifica del beneficiario per garantire maggiore sicurezza nelle transazioni.

Le novità non terminano qui. A partire dalla stessa data, infatti, sarà possibile ile eseguire un bonifico istantaneo anche in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un cambiamento non da poco, perché al momento non è possibile inviare denaro immediatamente a una PA, se non tramite Pago.

Ed invece, a partire da quella data, sarà possibile pagare multe, tasse o qualsiasi altro importo ad una PA, immediatamente, anche in un giorno festivo o Durant il fine settimana, direttamente tramite bonifico istantaneo.

Il bonifico, dunque, dovrà avvenire entro 10 secondi, mentre il bonifico ordinario – se effettuato entro le ore 17:00 – dovrà essere accreditato il giorno dopo.

Tuttavia, per rendere pienamente operativi i bonifici istantanei verso la pubblica amministrazione, manca ancora un passaggio chiave: una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che definisca le modalità tecniche per attuare il regolamento europeo.

Bonifici istantanei dalle PA

Altra data da segnare nel calendario è quella del 9 ottobre 2025. Da quel momento la pubblica amministrazione potrà effettuare bonifici istantanei verso i cittadini. Questo vuol dire che i cittadini potranno beneficiare di pagamenti immediati provenienti da una PA, che dovrà essere accreditato entro 10 secondi.

Anche in questo caso, per tutelare i clienti da errori o frodi, sarà inoltre implementato un servizio di verifica del beneficiario, che ridurrà il rischio di inviare denaro a destinatari sbagliati.

