Google Podcasts disponibile su CarPlay

Google Podcast 2.0 è finalmente disponibile su App Store e porta con sé il supporto CarPlay per gli utenti su iPhone e iPad, come si evince anche dalle note di rilascio che corredano la descrizione dell’app.

Google Podcasts ora supporta Apple CarPlay per consentire un facile ascolto in sicurezza durante la guida. Abbiamo inoltre apportato diverse correzioni di bug per migliorare le prestazioni. E’ questo che si legge nel changelog rilasciato dalla società.

Google ha annunciato la sua app Podcast per iOS a marzo scorso, proponendo una interfaccia semplice che presenta tre schede. Le funzioni di ricerca e raccomandazione dei podcast sono state inserite in una nuova scheda denominata “Esplora”, mentre un terzo feed “Attività” consente di visualizzare e gestire la coda di riproduzione corrente, la cronologia di ascolto, i download e gli abbonamenti. C’è anche una funzione che consente di scaricare automaticamente nuovi episodi dei podcast quando vengono rilasciati, oltre al supporto per le notifiche sulla disponibilità di nuovi episodi, caratteristiche fondamentali che altre app offrono ormai da anni.



Google Podcast si scarica gratuitamente per iOS su App Store e per Android su Play Store, mentre il link per visitare la sezione sul web è questo.