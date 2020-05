Apple è avanti, il primo hotel Apple sorgerà nel Campus di Austin, Texas

Nelle città fabbrica cinesi la presenza di quartieri dormitorio è la norma, però finora nessun colosso della tecnologia USA ha mai pensato di costruire un vero e proprio hotel all’interno del suo campus aziendale: ancora una volta il gigante di Cupertino costituisce una eccezione e fa da apripista perché costruirà il primo hotel Apple all’interno del Campus di Austin in Texas.

I lavori di costruzione del nuovo Campus Apple in Texas sono iniziati a novembre dello scorso anno: sorgerà vicino alle strutture della società già esistenti, offrendo una superficie di oltre 278mila metri quadrati, di cui oltre 185mila metri quadrati costituiti da spazio per uffici. Per avere un’idea delle dimensioni, gli spazi per uffici sono pari a circa un terzo di quelli del Pentagono del Dipartimento della Difesa USA, una delle strutture più grandi al mondo adibita a uffici.

Il progetto originale presentato da Cupertino non includeva un hotel Apple, aggiunta che invece appare in una versione aggiornata del progetto già approvato dalla città di Austin verso la fine di aprile, ma la cui esistenza è stata segnalata solo nelle scorse ore.

Il misterioso hotel Apple occuperà una superficie totale di 7mila metri quadrati, disposto su sei piani ed offrirà 192 stanze. Misterioso perché il progetto non specifica il nome di alcuna società di gestione o gruppo alberghiero, un dettaglio per cui occorre pazientare ancora un po’. In questo articolo riportiamo una immagine del progetto pubblicata da CultureMap. Ricordiamo che il progetto prevede l’apertura di questo Campus nel 2022, inizialmente con circa 5.000 dipendenti ma che successivamente potrà espandersi per ospitarne fino a 15mila.

Secondo gli addetti del settore immobiliare per le grandi corporazioni USA, Apple è avanti e detta le tendenze anche in questo campo: al momento non è comune che una società costruisca un hotel all’interno delle sue strutture e campus, ma questo potrebbe cambiare presto, anche alla luce di quanto avvenuto con pandemia, blocchi e misure di sicurezza sugli spostamenti. Praticamente tutti ritengono che privati ed esterni alla società non potranno alloggiare nel primo hotel Apple che, con ogni probabilità, sarà riservato esclusivamente ai dipendenti in trasferta per lavoro, riunioni e corsi aziendali. Visto questo progetto, è possibile che la società decida di fare altrettanto nel fantascientifico Apple Park di Cupertino.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.