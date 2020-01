Bracciale in acciaio originale Apple regalato: 116 €, risparmio di 233 euro

Se volete il miglior bracciale in acciaio per Apple Watch, oggi su Amazon trovate quello di Apple in offerta speciale: il 42 mm /compatibile anche con i 44mm in argento a solo 116 euro contro 349 euro.

Questo bracciale rappresenta, probabilmente, il top in fatto di braccali per Apple. Come spiega Apple «È Realizzato con la stessa lega di acciaio inossidabile 316L della cassa, il bracciale a maglie è composto da più di 100 elementi. La lavorazione richiede una tale precisione che occorrono quasi nove ore per tagliare le maglie di un solo bracciale. L’esclusiva chiusura a farfalla si fonde perfettamente con la curva del bracciale, e su alcune maglie c’è un semplice pulsante che permette di sganciarle per regolare la lunghezza senza bisogno di strumenti particolari»

Tra i vantaggi di questo bracciale la solidità e la relativa leggerezza. Pur essendo più pesante ovviamente di uno un materiale sintetico è più leggero di altri di simile fattura. In più è estremamente preciso.

Come accennato questo bracciale su Apple Store costa 349 euro; su Amazon 116 euro. Risparmiate quindi 233 euro. Anche disponibile la versione in colore nero da 38mm (compatibile anche con gli Apple Watch da 40mm) ad un prezzo di 115,60 euro. A questi prezzi convengono più di alcuni cloni cinesi