Coupon sul Mini compressore Ugreen, gonfiate tutto in pochi minuti a 40 euro

Chi non conosce il mini compressore Xiaomi? L’abbiamo messo al centro, molti anni fa, di una nostra recensione e successivamente presentato tante volte in promozione. Ma ora questo accessorio, eccellente e vendutissimo, ha un concorrente di pari livello: il mini compressore di Ugreen che oggi viene offerto con il 20% di sconto a 40€, il prezzo più basso cui l’abbiamo visto.

Questo accessorio ha una pressione massima di 150 PSI e un flusso d’aria di 15 L/min ed è perfetto per gonfiare ogni cosa, in primo piano ovviamente pneumatici di una bici, una moto o una vettura. Usato con un pneumatico per auto lo gonfia in 2 minuti. Ma è anche utile anche per palloni, canotti, monopattini e così via.

È adatto a tutte le comuni valvole, pesa solo 487g ed ha le dimensioni di un telefono cellulare.

Può rilevare automaticamente la pressione dell’aria corrente dopo aver collegato l’ugello dell’aria e spegnersi automaticamente quando viene raggiunto il punto impostato. È dotato di una luce di emergenza a LED, che facilita il gonfiaggio e il cambio dei pneumatici in luoghi bui.

Chi l’acquista può usare 4+1 Modalità Idi gonfiaggio preimpostate facili da usare (bici, moto, auto e palla). La modalità manuale può anche regolare il valore della pressione (3-150 psi) in base all’oggetto gonfiabile per soddisfare le diverse esigenze.

La batteria batteria integrata a ricarica rapida ad alta capacità da 2X2500 mAh consente di ripristinare la pressione di 12 pneumatici per auto.

Se vi state chiedendo come si confronta con il compressore Xiaomi, possiamo dire che è del tutto paragonabile al compressore 1S, un prodotto già ottimo, che costa, quando scontato, 45€. La versione 2, l’ultima rilasciata da Xiaomi, è molto simile ma ha un flusso d’aria superiore ed è quindi più veloce, ma costa 60 €.

Il compressione di Ugreen, un marchio eccellente che trovate spesso su queste pagine, costa invece 40€ se applicate lo sconto del 20%