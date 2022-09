Bruciatore a gas con design a pistola in sconto a 9,91 euro

Se vi dilettate in cucina nella realizzazione di dolci a cinque stelle oppure se siete particolarmente bravi con le riparazioni fai-da-te, allora sappiate che esiste un attrezzo che fa al caso vostro in entrambe le situazioni e che proprio in questo momento potete comprare in offerta a 9,91 euro.

Si tratta in sostanza di un bruciatore a gas facilissimo da maneggiare perché ha l’impugnatura e la forma di una pistola tradizionale. Semplicemente, basta schiacciare il grilletto per vedersi accendere la potente fiamma all’estremità della canna, con un getto a 1.300°C che può bruciare superficialmente i dolci, scottare la carne per creare una succosa crosta in un attimo, oppure si può usare per sciogliere lo stagno in caso di saldatura.

Tra le altre applicazioni più comuni c’è quella dell’accensione della carbonella per il barbecue proprio perché il getto della fiamma resiste anche al vento, perciò all’aria aperta non ci sarà il rischio che si spenga.

La scocca è realizzata in metallo mentre all’interno c’è uno strato isolante in ceramica che protegge l’intera struttura dalle temperature elevate che si registrano quando si usa il bruciatore. E per chi ha bambini in casa o più semplicemente intende trasportarla in valigia senza rischi, c’è un interruttore di sicurezza che blocca il funzionamento del grilletto e impedisce l’accensione della fiamma.

Gli ingombri ruotano intorno ai 15 x 12 x 3,5 centimetri e pesa all’incirca 170 grammi. Chi intende acquistare questo bruciatore come dicevamo al momento lo può trovare in sconto a più di metà prezzo (-58%): anziché 23,59 euro si può portare a casa per 9,91 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.