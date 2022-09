Intel ha mostrato Thunderbolt a 80 Gbps

A inizio mese l’USB Promoter Group ha annunciato l’imminente rilascio delle specifiche USB4 2.0, vantando velocità banda massima aggregata di 80 Gbit/s che potrà essere raggiunta anche con i vecchi cavi USB 4 che attualmente toccano i 40 Gb/s. Intel sembra voler rispondere alla nuova velocità offerta da USB4 2.0 con una nuova generazione di Thunderbolt, tecnologia per la quale è stata effettuata una dimostrazione presso il centro di sviluppo di Intel ad Haifa, in Israele, evidenziando il throughput massimo di 80 Gbit/s.

Intel – riferisce il sito Tom’sHardware non ha rivelato i dettagli ma la dimostrazione consisteva in un due corsie Thunderbolt, ognuna delle quali a 40 Gbps (per un totale di 80 Gbps), il doppio delle performance che è possibile ottenere da Thunderbolt 4 che arriva a 40 Gbps di velocità banda massima aggregata.

La connessione 80 Gbps può essere sfruttata con cavi USB-C. Intel non ha indicato un nome per l’interfaccia più veloce o indicato quando questa tecnologia sarà disponibile; per ora, si sa soltanto che permetterà di raddoppiare la velocità delle attuali connessioni Thunderbolt 4.

Thunderbolt 4 al momento sfrutta le specifiche USB4 1.0 e le specifiche USB4 2.0 sono state presentate da poco. Intel non avrebbe deciso un nome per questa tecnologia ma seguendo il branding usato con USB 4 2.0, potrebbe denominarla Thunderbolt 4 versione 2 o qualcosa di simile (o, peggio ancora, Thunderbolt 5).

I laboratori Intel di Haifa sono responsabili di tutte le ricerche che riguardano Thunderbolt e USB, inclusa la definizione dei prodotti, progettazioni hardware, software, procedure di convalida, il placet per la fabbricazione in grande quantità e gli ok per le fasi di produzione. I laboratori in questione sono quelli che, tra le altre cose, si occupano delle certificazioni Thunderbolt.