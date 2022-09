QuietComfort Earbuds II sono i nuovi auricolari Bose con calibrazione CustomTune

Bose annuncia la nuova generazione di Bose QuietComfort Earbuds II, auricolari con cancellazione del rumore attiva che si fregia della tecnologia di calibrazione del suono Bose CustomTune. In questo modo sarà possibile personalizzare in modo smart le prestazioni dell’audio e della cancellazione del rumore in base all’unicità della forma di ogni orecchio. Sì, sono certamente i competitor più diretti di AirPods Pro di Apple.

Gli auricolari QuietComfort II hanno un design completamente nuovo rispetto alla precedente edizione, che abbiamo recensito a questo indirizzo. Ogni auricolare è circa un terzo più piccolo del precedente, pesa 6 grammi e viene fornito in una custodia di ricarica tascabile. Il bundle di vendita, peraltro, include anche un Fit Kit per auricolari, caratterizzato da un nuovo sistema in due parti, con fasce di stabilità e cuscinetti intercambiabili, per migliorare comfort e vestibilità, nell’intento di poter consentire all’utente di indossare gli auricolari per l’intera giornata.

La tecnologia di calibrazione del suono CustomTune è la novità dei QuietComfort Earbuds II. Questa tecnologia si attiva ogni volta che gli auricolari vengono rimossi dalla custodia e posizionati nelle orecchie dell’utente. Viene riprodotto quindi un tono proprietario, mentre un microfono all’interno dell’auricolare misura la risposta acustica del canale uditivo. Tali informazioni vengono quindi utilizzate per personalizzare con precisione le prestazioni di cancellazione dell’audio e del rumore appositamente per l’utente, il tutto in meno di mezzo secondo.

Gli auricolari QC Earbuds II utilizzano quattro microfoni per ciascuna cuffia – uno all’interno e tre all’esterno – per rilevare, misurare e inviare rumori indesiderati a un chip elettronico proprietario regolato con un algoritmo proprietario. Insieme a minuscoli trasduttori, il sistema risponde con un segnale preciso, uguale e opposto in meno di una frazione di millisecondo.

I nuovi Bose QuietComfort Earbuds II sono compatibili sia con dispositivi Apple e Android e si basano su tecnologia Bluetooth 5.3. Tra le altre caratteristiche godono di una classificazione IPX4 per resistenza al sudore e all’acqua e funzionano con gli assistenti vocale integrati dei dispositivi mobili, quindi Siri o Assistente google.

Quanto ad autonomia, la custodia può caricare completamente gli auricolari in un’ora, mentre una ricarica rapida di 20 minuti offre fino a due ore di riproduzione. La custodia stessa si ricarica completamente in tre ore tramite porta USB-C.

Offrono controlli capacitivi touch sia sull’auricolare sinistro sia su quello destro, e forniscono accesso a comandi comuni come riprodurre e mettere in pausa un contenuto, controllare il volume, saltare una traccia, rispondere e terminare le chiamate. Inoltre, l’app Bose Music offre più funzionalità come le impostazioni dei collegamenti, le modalità di cancellazione del rumore e l’equalizzazione regolabile, mentre gli aggiornamenti verranno rilasciati nel tempo per aggiungere nuove funzionalità.

Prezzi e disponibilità

I Bose QuietComfort Earbuds II saranno disponibili nel colore Triple Black a partire dal 29 settembre al prezzo di 299,95€, preordinabili già dall’8 settembre anche su Amazon.