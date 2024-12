ButterFly SE, un gadget supercompatto per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods

Pubblicità

ButterFly SE è un caricabatterie wireless (Qi2) da viaggio; è un gadget ultracompatto, utilizzabile con iPhone, Apple Watch e AirPods; permette di caricare due dispositivi alla volta e le piccole dimensioni lo rendono perfetto da portare in viaggio.

È possibile caricare due dispositivi da un’unica presa e può essere usato anche come supporto per avere le mani libere. È utilizzabile con l’alimentatore (non incluso) da 30W di Apple ed è utile anche con la modalità StandBy di iPhone (quella che, durante la carica, permette di trasformare iPhone in una sveglia da mettere sul comodino, in una cornice per mostrare le foto, in uno schermo per visualizzare i widget o per controllare le attività in tempo reale a tutto schermo e altro ancora).

ButterFly è compatibile con tutti i modelli di iPhone (dal 12 al 15) che supportano il MagSafe (inclusi mini, Pro e Max), con AirPods Pro (1a e 2a generazione, con le AirPods di 3a generazione, con la custodia ricarica degli AirPods, con la ricarica rapida di Apple Watch ( Apple Watch Ultra e modelli successivi e Apple Watch Series 7 e modelli successivi) e la ricarica rapida di AirPods Pro di 2a generazione.

La confezione include: il gadget vero e proprio e un cavo USB-C/USB-C intrecciato da 1m con colori abbinati a quelli del dispositivo (è disponibile nelle colorazioni bianco o rosa).

Grazie al design minimalista e alla chiusura magnetica, ButterFly SE si ripiega fino a raggiungere una larghezza di 6 cm circa (dimensioni simili a quelle della custodia di ricarica degli AirPods Pro), pertanto è facile da trasportare durante i viaggi. Come accennato si può trasformare anche in un comodo supporto per iPhone in modalità StandBy, oppure in un supporto di ricarica rialzato per Apple Watch in modalità Notte.

Su Apple Store online questo gadget costa 119,95 €; su Amazon nel momento in cui scriviamo è possibile averlo per 92,18€.