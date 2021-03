Solo 13 € licenza a vita per Windows 10 Pro, 38 € per Office 2019 Pro Plus

Nuovo mese, nuova opportunità per comprare la licenza per Windows 10 spendendo pochissimo: grazie alle offerte attive su BZFuture si parte da una spesa minima di 11,81 euro per installare Windows 10 su qualsiasi computer compatibile, completo di supporto per gli aggiornamenti a vita.

BZFuture è un negozio online che vende accessori per gaming su computer ma anche, come accennato, chiavi software originali e licenze autorizzate: su Macitynet ne abbiamo parlato diverse volte in merito a promozioni simili lanciate nel corso dei mesi.

Al momento come dicevamo si può comprare la licenza per Windows 10 in edizione Home a 11,81 euro usando il codice sconto MAC20 che permette di ridurre il prezzo del 20%: normalmente infatti viene proposta a 14,76 euro. In alternativa c’è la licenza per l’edizione Pro scontata con lo stesso codice a 13,74 euro con possibilità di comprarne anche due a 20,56 euro, quindi con un prezzo unitario di 10,28 euro.

Le differenze tra l’edizione Home e Pro sono elencate da Microsoft in questa pagina del sito ufficiale. Per farla breve, in Windows 10 Home manca la crittografia del dispositivo con BitLocker, il sistema WIP e tutta una serie di funzionalità dedicata principalmente all’uso del computer in azienda. Perciò chi non ha particolari necessità da questo punto di vista, magari perché la licenza è destinata al computer di casa per smart working e videoconferenze, può limitarsi ad acquistare l’edizione Home.

In promozione c’è anche Office 2019 Professional Plus, la suite che comprende Word, Excel, PowerPoint e tutti gli altri programmi del pacchetto di Microsoft dedicato alla produttività. In questo caso il prezzo finale è di 38,55 euro sempre utilizzando il codice MAC20.

Per praticità trovate tutte le singole promozioni elencate qui di seguito, ciascuna delle quali si attiva inserendo il codice MAC20 prima dell’acquisto.

Per avere maggiori informazioni su come funziona la vendita di chiavi di licenza scontate online potete leggere questo nostro articolo.