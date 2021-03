iPhone corre ma gli smartphone toccano il minimo in 6 anni

Ancora una volta Apple e iPhone registrano risultati positivi a fronte di un mercato smartphone che tocca il suo minimo da 6 anni a questa parte nell’area EMEA che include Europa, Medio oriente e Africa. Nel 2020 a causa della pandemia il mercato smartphone ha registrato un calo del 4,2% anno su anno, con un totale di 345,2 milioni di terminali e una contrazione del fatturato del 4,6% per un fatturato totale di circa 110 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda l’Europa il calo degli smartphone è del 4,9%, mentre la perdita di fatturato ammonta al 3% per un totale di 82,4 milioni di dollari. La competizione nell’universo Android ha portato a una diminuzione del prezzo medio di vendita, imposte escluse, pari a 278 dollari per terminale, una flessione dell’8,5% rispetto al 2019. Samsung rimane primo costruttore in termini di unità spedite, pur registrando una flessione del 15,9%, quindi sensibilmente superiore rispetto alla media di mercato.

Ma anche se nell’area EMA gli smartphone toccano il minimo da 6 anni a questa parte, Apple e iPhone non solo fanno meglio del mercato, ma Cupertino registra il miglior quarto trimestre di sempre. Le spedizioni iPhone EMEA nel 2020 ammontano a 53,2 milioni di terminali, una crescita del 10% rispetto al 2019. Non solo: mentre il prezzo medio di vendita degli Android cala, grazie ai nuovi iPhone 12 il prezzo medio degli smartphone Apple aumenta fino a 894 dollari. Il successo di Apple, soprattutto nel quarto trimestre è attribuito per lo più all’adozione del 5G con la generazione iPhone 12.

Secondo dati e analisi di IDC la pandemia ha raffreddato la corsa ai terminali 5G nei mercati EMEA, che così catturano solo un decimo del volume complessivo. Per il 2021 gli analisti prevedono in Europa una leggera crescita in termini di unità e di fatturato, mentre i terminali 5G si prevede arriveranno a contare il 25% delle spedizioni complessive.

