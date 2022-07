Apple ha acquistato un nuovo campus da 445 milioni di dollari a San Diego

Apple ha comprato il Rancho Vista Corporate Center di San Diego nell’ambito delle opere che prevedono l’espansione delle attività di sviluppo hardware e software nella regione.

Nel 2019 la Casa di Cupertino si era impegnata ad offrire 1200 nuovi posti di lavoro a San Diego entro il 2022, riferendo anche della possibilità di un nuovo campus in zona. Da allora – riferisce Appleinsider – sembra che l’azienda avrebbe prima affittato edifici tra le community di University City e Rancho Bernard e ora avrebbe acquistato il Rancho Vista Corporate Center (struttura di 67 acri) per 445 milioni di dollari.

Stando a quanto riferisce The San Diego Union-Tribune, per l’azienda si tratta della prima compravendita immobiliare in questa zona; Apple avrebbe deciso di consolidare i piani per l’occupazione e punta a 5000 dipendenti in zona entro il 2026.

“Facciamo parte della comunità di San Diego da oltre due decenni”, ha riferito un portavoce di Apple al San Diego Union-Tribune, “e non siamo entusiasti di continuare a investire qui con l’espansione dei nostri team a livello mondiale”.

Autorità cittadine nel 2019 hanno riferito che Apple intende assumere personale con competenze sia a livello hardware, sia software ma la presenza di Qualcomm in zona, lascia immaginare che l’obiettivo di Apple è anche continuare a lavorare su un suo chip-modem per futuri dispositivi. Il San Diego Union-Tribune riferisce ad ogni modo che tra le offerte di lavoro per la zona ci sono indicazioni relative a software, data science e altre posizioni non legate allo sviluppo hardware.

Il Rancho Vista Corporate Center era in precedenza proprietà di Hewlett Packard. HP ha venduto il campus alla Swift Real Estate per 69 milioni di dollari ma poi ha di nuovo affittato cinque di sette edifici. Swift Real Estate avrebbe speso 80 milioni per ristrutturare il campus, includendo un fitness center, campi sportivi e una caffetteria “gestita professionalmente”.