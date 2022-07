Razer, è tornata la linea di tastiere DeathStalker

La linea di tastiere DeathStalker di Razer è tornata con un rinnovamento completo che include la DeathStalker V2 Pro, la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless e la DeathStalker V2. Caratterizzata da linee eleganti, la nuova famiglia punta tutto su prestazioni di alto livello, con varianti lineari e ‘clicky’ dei Razer Low-Profile Optical Switch. Inoltre, una sottile piastra superiore in alluminio promette una maggiore solidità mentre i keycap incisi al laser con un rivestimento resistente offrono elevata longevità.

Dichiara Chris Mitchell, Head of the PC Gaming Division di Razer:

La DeathStalker originale era la preferita dai fan grazie al suo design innovativo in stile chiclet e alla sensazione di digitazione di alto livello in un elegante formato di basso profilo. Con la nuova gamma DeathStalker V2, abbiamo mantenuto l’estetica della tastiera originale, integrando le nostre più recenti innovazioni tecnologiche, come i Razer Optical Switch e Razer HyperSpeed Wireless, per offrire ai gamer un’esperienza di gioco con una tastiera performante e ricca di funzionalità.

Presenti in tutti i membri della famiglia DeathStalker V2, i Razer Low-Profile Optical Switch portano l’attuazione ad alta velocità dello switch nelle tastiere , utilizzando un fascio di luce a infrarossi per registrare la pressione dei tasti. Ciò significa che non c’è ritardo di rimbalzo su ogni pressione, per una tastiera più veloce e reattiva nelle fasi di gioco e una sensazione più pulita e nitida durante la digitazione.

Questi switch sono disponibili in due varianti: lineare e ‘clicky’. La prima tipologia ha un punto di attuazione di soli 1,2 mm con una corsa totale di 2,8 mm e una forza di attuazione di soli 45 grammi mentre il punto di attuazione della variante ‘clicky’ è invece di 1,5 mm, con feedback tattile nello stesso punto e una corsa totale di 2,8 mm con una forza di attuazione di 50 grammi. Inoltre presentano un minor numero di punti di contatto fisici che riducono l’usura complessiva: sono stati testati fino a 70 milioni di attuazioni, superando le prestazioni della concorrenza di ben il 40%.

Entrambe le tipologie di switch sono ottime anche dal punto di vista dell’ergonomia: il loro design sottile in pratica consente ai tasti di posizionarsi più in basso sulla base della tastiera offrendo una postura più naturale di mano e polsi. I gamer potranno così godere di lunghe sessioni di gioco senza l’ausilio di un poggiapolsi.

Completano il tutto dei keycap incisi al laser con un resistente rivestimento che promette elevata resistenza contro usura e graffi, persino maggiore di quelli in PBT a doppio strato. La solidità è ulteriormente migliorata dalla piastra superiore in lega di alluminio 5052.

La DeathStalker V2 Pro e la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless integrano entrambe la Razer HyperSpeed Wireless, la tecnologia wireless ad alta velocità proprietaria di Razer. Utilizzando una combinazione di protocolli dati ottimizzati, una frequenza radio molto veloce e la tecnologia Adaptive Frequency (che esegue una scansione delle frequenze disponibili per utilizzare canali privi di interferenze), questo sistema offre una connessione wireless veloce, stabile e affidabile, al pari delle tradizionali connessioni cablate. Grazie al pairing di più dispositivi, i gamer possono collegare sia la DeathStalker V2 Pro che un mouse Razer compatibile a un unico dongle HyperSpeed Wireless per una maggiore libertà e comodità, mantenendo la latenza al minimo.

Queste due tastiere sono inoltre dotate di connettività Bluetooth 5.0, che offre agli utenti la flessibilità di connettersi a un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente senza la necessità di effettuare il re-pairing, passando da un dispositivo all’altro con la semplice pressione di un pulsante.

Con una durata della batteria di 40 ore di utilizzo continuo per la DeathStalker V2 Pro e di 50 ore per la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless, entrambe sono fornite cavo Type C removibile per la ricarica o per l’utilizzo durante la ricarica, in modo che anche le maratone di gioco più lunghe non debbano essere messe in pausa.

La DeathStalker V2 Pro (249,99 euro), tastiera wireless completa, è pensata per gli utenti che desiderano un set up senza cavi. Per coloro che invece cercano una configurazione minimalista e priva di ingombri o che dispongono di uno spazio limitato sulla scrivania c’è la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless (219,99 euro, e il pulsante e il rullo per i supporti vengono mantenuti per comodità). La DeathStalker V2 (199,99 euro) invece offre le stesse funzionalità e velocità della DeathStalker V2 Pro, ma rinuncia alla connettività wireless a favore di una connessione con cavo Type C removibile.

Tutte e tre le tastiere Razer DeathStalker V2 al momento sono disponibili nel solo layout US e sono compatibili con Razer Synapse 3 per una personalizzazione fino a 16,8 milioni di colori tramite Razer Chroma RGB e sono dotate di una memoria ibrida “on board” per la memorizzazione delle impostazioni quando si utilizza la tastiera fuori casa.

Restate sintonizzati sulle nostre pagine perché a giorni pubblicheremo la nostra recensione della DeathStalker V2 Pro.