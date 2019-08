Canon, arrivano due obiettivi RF f/2.8 Serie L per fotocamere EOS R

La “triade” di obiettivi Canon f/2.8 serie L con innesto RF è finalmente completa. L’azienda ha infatti da poco annunciato le ottiche RF 15-35mm f/2.8 L IS USM ed RF 24-70mm f/2.8 L IS USM che si vanno ad aggiungere al modello RF 70-200mm f/2.8 L IS USM in arrivo entro la fine del 2019.

Mentre l’escursione focale del 24-70 mette a disposizione un zoom sostanzialmente standard, il 15-35 oltre ad essere l’obiettivo più grandangolare attualmente compatibile con il sistema EOS R va ad accontentare tutti i fotografi paesaggisti che cercano un solo obiettivo zoom per la maggior parte delle focali più utilizzate in questo contesto.

Come dicevamo queste due ottiche si vanno ad affiancare al teleobiettivo 70-200 la cui ampia escursione focale combinata alle dimensioni compatte fa sì che tutti e tre insieme costituiscano un kit allettante tanto per gli appassionati quanto per i professionisti della fotografia.

La nuova mirrorless EOS R di Canon è disponibile sul mercato da quasi un anno e questo sistema, di cui trovate un approfondimento con le nostre impressioni d’uso, è stato ampliato lo scorso febbraio con il primo modello della serie EOS RP. Soltanto negli scorsi giorni la società ha pubblicato un aggiornamento del firmware per entrambi i modelli che va ad estenderne la compatibilità con gli obiettivi ed è presumibile che questo contenga già i dati per rendere funzionanti le due nuove ottiche al momento della commercializzazione.

Sia il 24-70 che il 15-35 sono i primi obiettivi f/2.8 della serie L dotati di stabilizzazione d’immagine a 5 stop che si combina al sistema Dual Sensing IS e Combination IS per migliorare il rilevamento automatico delle oscillazioni.

Sono inoltre i primi zoom Canon ad ampia apertura che introducono la tecnologia Nano USM (fu lanciata per la prima volta con l’obiettivo EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM), un sistema motorizzato che realizza una messa a fuoco molto rapida per le foto e una messa a fuoco continua e silenziosa per i video.

Il 24-70 include tre elementi Ultra Low Dispersion e tre elementi asferici, mentre il 15-35 presenta due elementi Ultra low Dispersion e tre elementi asferici, una struttura che permette di correggere aberrazioni, distorsioni e astigmatismo e di realizzare riprese di elevato contrasto con una nitidezza che va da bordo a bordo sull’intera portata dello zoom. Inoltre gli elementi anteriori e posteriori che li costituiscono sono rivestiti con uno strato al fluoro che garantisce caratteristiche idro e oleorepellenti per poter così riprendere in condizioni atmosferiche difficili.

Ecco una galleria dalla presentazione ufficiale con tante delle caratteristiche salienti esposte qui sopra.

Entrambi gli obiettivi, come tutti gli altri della serie RF, presentano un anello di controllo personalizzabile a cui a seconda delle proprie esigenze si può assegnare funzioni quali apertura, velocità dell’otturatore, sensibilità ISO e compensazione dell’esposizione. Inoltre il 24-70, come l’RF 24-105mm F4L IS USM, presenta un sistema di “eliminazione del focus breathing” che impedisce variazioni irregolari della lunghezza focale durante la messa a fuoco.

I nuovi obiettivi Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM e Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM saranno disponibili a partire dal 26 settembre al prezzo di 2.669,99 euro iva inclusa.