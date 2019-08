La Rai punta sulla realtà virtuale con Rai Cinema Channel VR

La Rai lancia un’app VR italiana per offrire contenuti originali fruibili in realtà immersiva. Tutti i contenuti originali Rai per la realtà virtuale sono disponibili attraverso l’app Rai Cinema Channel VR e anche sul sito di Rai Cinema.

“L’App VR di Rai Cinema è un’esperienza visiva unica che lega il cinema con l’entertainment – si legge in una nota ufficiale della Rai -, rivolgendosi ad un pubblico ancora più vasto che supera i confini del pubblico tradizionale che guarda cinema e tv”.

L’app, presentata nella primavera 2019, nell’estate è stata pubblicizzata attraverso dei video che mostrano non anticipano però nulla dell’applicazione, ma invitano all’esperienza, per tutte le età.

Una volta scaricata l’app e indossato il visore si viene proiettati in un salotto accogliente dove è possibile interagire attraverso lo sguardo o il telecomando del dispositivo (Oculus Go e Samsung Gear VR) con una TV olografica. Sarà possibile scegliere video tradizionali o video immersivi a 360 gradi.

Con i visori gli spettatori possono vivere esperienze immersive nella virtual room di Rai Cinema, scegliendo di mettersi al fianco delle star sui red carpet dei festival del cinema o di assistere a interviste e di essere catapultati in mondi fantastici di esclusivi cortometraggi VR.

Con gli smartphone gli spettatori possono apprezzare la ricchezza e la sorprendente prospettiva offerta dai contenuti in versione VR 360 gradi, che possono essere esplorati stando al centro del racconto e scegliendo quale prospettiva utilizzare.

Tutti i contenuti, disponibili in VR 360 gradi, si possono visualizzare anche sul sito di Rai Cinema. Si possono visualizzare sia contenuti VR 360° sia contenuti lineari. L’ambiente 3D in cui si trova l’utente riproduce un salotto moderno, con una vista mozzafiato. Uno spazio virtuale stereoscopico relative permette anche l’interazione con alcuni oggetti. L’app è disponibile per iOS a partire da questo link diretto.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Approfondimenti sulla realtà virtuale si possono trovare in questa sezione di Macitynet.