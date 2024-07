Caricabatterie wireless Belkin Qi2, veloce e flessibile a solo 50€

Pubblicità

Cominciano a prendere piede i caricabatterie Qi2 e con essi cominciano ad arrivare anche prodotti a basso costo, capaci di ricarica gli iPhone e tutti gli Android a velocità elevata. È questo il caso del Belkin BoostCharge Pro che troviamo su Amazon a solo 50€, caricabatterie incluso.

Quello di cui parliamo è un supporto simile a tanti altri che abbiamo visto in circolazione, dotato di piastra magnetica compatibile con i telefoni che hanno questo tipo di attacco. Ma a differenza di altri prodotti simili, questo di Belkin è compatibile, appunto, con la tecnologia Qi2 che fornisce fino a 15W, proprio come Magsafe.

Ma le particolarità di Belkin BoostCharge Pro non si fermano qui. Il supporto è anche pieghevole e quindi può essere facilmente trasportato in giro e funziona anche da chiuso. In questa configurazione può ricaricaricare come se fosse una piastra wireless.

In posizione verticale, invece, funziona come funziona un normale supporto. Nel caso degli iPhone supporto anche la funzione StandBy di Apple.

Come abbiamo scritto, questo caricabatterie costa solo 50€ invece di 60€. Un prezzo davvero appetibile se si considera che un caricabatterie Magsafe senza supporto costa intorno ai 40€ e che qui nella confezione c’è un caricabatterie da 20W.

