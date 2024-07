Amflow, nuovo produttore di mountain bike elettriche alimentate da DJI Avinox

Pubblicità

Amflow, azienda specializzata in eMTB che progetta biciclette, arriva ufficialmente sul mercato con il lancio di Amflow PL.

Con una potenza di picco di 850 W e un peso di soli 19,2 kg, Amflow PL è indicata come un “connubio tra potenza, autonomia e prestazioni”, nel corpo slanciato di una mountain bike elettrica.

Amflow PL è una eMTB full power dal corpo leggero. Il telaio in fibra di carbonio pesa solo 2,2 kg ed è indicato come progettato per offrire la massima esperienza di pedalata su ogni tipo di percorso.

Cuore di Amflow PL è DJI Avinox Drive System, un insieme di tecnologie integrate nel software e nel design. Dotato di cambio al mozzo planetario, il motore vanta un rapporto potenza/dimensioni in grado di generare una coppia di 105 N m e una potenza di picco di 850 W (potenza nominale di 250 W) da un’unità motore che pesa solo 2,5 kg.

Il produttore spiega che all’interno dell’unità motore, il materiale polimerico altamente resistente riduce il rumore della scatola cambio alle alte velocità. Con più sensori di precisione integrati, combinati con algoritmi DJI, fornisce un’assistenza “potente e fluida” alla pedalata in diversi scenari e tipi di terreno.

Oltre alle modalità di assistenza più comuni, DJI Avinox Drive System vanta la speciale modalità Auto, in grado di adattare il livello di assistenza in base alle condizioni della strada e alla posizione di guida, consentendo di affrontare terreni e pendenze di ogni tipo automaticamente, senza il bisogno di cambiare moddalità.

Sui sentieri più impervi è possibile attivare la modalità Boost, per ricever una coppia di 120

N m e 1,000 W di spinta per affrontare le salite più ripide.

La modalità Camminata fornisce assistenza intelligente mentre si spinge la bicicletta su

salite ripide; la funzione Auto Hold evita lo scivolamento della bici all’indietro sulle discese, e la funzione Assistenza alla partenza in salita coffre una spinta in più per gli avvii in pendenza.

La bici è dotata di cambio marce stazionario. La batteria pesa 2.87 kg ed è indicata come “una densità energetica ultra elevata”. Il caricabatterie GaN da 12A/508W, è compatto e riesce a ricaricare la batteria dallo 0% al 75% in 1,5 ore.

Il sistema di gestione della batteria prevede il monitoraggio in tempo reale, la riduzione della tensione attiva e avvisi di anomalie, elementi che, a detta del produttore, sono in grado di salvaguardare la salute della batteria e di mantenerla all’80% della capacità iniziale anche dopo 500 cicli di ricarica/scarica.

l telaio all around di Amflow PL ha una geometria dal design innovativo, un bilanciamento in

termini di leggerezza e iperagilità, elemento che – promette il produttore – perrette ai rider di affrontare i tratti più sconnessi e i percorsi più tecnici.

La struttura del telaio è compatibile sia con ruote posteriori da 27,5” che da 29”. Sia per le pedalate più fluide con ruote più grandi, che per i movimenti più agili con le più piccole, basterà la regolazione del flip chip per montare ruote di entrambe le dimensioni senza alterare il baricentro geometrico del telaio.

L’ammortizzatore posteriore promette di filtrare efficacemente le vibrazioni minori. Il sistema fornisce inoltre un supporto di fine corsa per evitare il distacco dal terreno durante e gli impatti continui ad alta velocità o le discese ripide.

Di particolare interesse il display di controllo con touchscreen OLED a colori da 2 pollici, integrato direttamente nel telaio; questo offre informazioni come dati in tempo reale, distanza stimata e la possibilità di cambiare le modalità di pedalata scorrendo il dito sullo schermo. Ulteriori controlli sono disponibili da comandi remoti Bluetooth (per la gestione del display senza cavi), con cambio di velocità e regolazione di parametri che è possibile eseguire durante la corsa.

Con un’app dedicata, si ha accesso a parametri personalizzati, perr adattare potenza, coppia e cadenza in base alle abitudini di guida, ma anche alla modalità antifurto (per emettere un allarme e una notifica qualora venisse riscontrato un movimento anomalo dell’eMTB), e la localizzazione da remoto (per individuare la posizione della bici).

Tramite il display di controllo o l’app Avinox, è possibile controllare dati come velocità,

autonomia, cadenza, potenza, coppia, pendenza, altitudine, calorie bruciate, tempi di

pedalata, battito cardiaco e altro ancora.

Il prezzo non è stato indicato. Si prevede l’arrivo dei prodotti Amflow sul mercato entro la fine del 2024, distribuiti presso i revenditori di Germania, Regno Unito, Australia e altri Paesi.