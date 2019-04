Caricatore iClever con 4 USB e spina verticale italiana in sconto a 10,99 euro

Se volete ricaricare quattro dispositivi occupando una sola presa di corrente, il caricatore di iClever è capace di dare energia anche a quattro tablet insieme e grazie ad un codice lo pagate solo 10,99 euro.

Il punto di forza di questo prodotto è l’orientamento della spina, verticale, che lo rende compatibile con le prese italiane. Diversamente da altri prodotti simili infatti questo non crea ingombri alle prese adiacenti, lasciando così libero il passaggio per il collegamento delle spine di altri elettrodomestici.

E’ da 40 W ed eroga complessivamente 8 A (fino a 2.4 A per porta), quindi sulla carta può erogare 2 A per ciascuna porta avendo così sufficiente potenza per ricaricare al massimo quattro tablet oppure anche quattro iPhone al doppio della velocità.

Inoltre è dotato di un indicatore LED che si accende per segnalare il corretto collegamento del caricatore, evitando così di ritrovarsi con i dispositivi scarichi per via di un collegamento errato dell’alimentatore ad una presa o una ciabatta elettrica sfuggito all’attenzione.

Il caricatore costa 17 euro. Se inserite il codice GF9OK24P potete però pagarlo soltanto 10,99 euro.