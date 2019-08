Evento Microsoft Surface il 2 ottobre, atteso l’ibrido con doppio schermo

Con la fine di agosto il mondo dell’elettronica di consumo entra nel suo periodo più caldo: le danze si apriranno con IFA 2019 a cui Macitynet sarà presente, poi il keynote Apple per i nuovi iPhone 2019 atteso il 10 settembre; a meno di un mese di distanza seguirà anche l’ evento Microsoft Surface il 2 ottobre. Oltre agli aggiornamenti hardware di rito, l’evento potrebbe riservare anche qualche sorpresa, incluso il dispositivo ibrido nome in codice Centaurus.

Nella scorse ore la multinazionale di Windows ha diramato gli inviti per stampa e media per il prossimo evento Microsoft Surface che si svolgerà a New York. Come avviene ormai da alcuni anni, l’appuntamento autunnale è dedicato alle novità hardware Surface, così è lecito attendersi le versioni aggiornate dei modelli attuali.

Gli aggiornamenti più gettonati e probabili sono quindi i dispositivi Surface a listino da più tempo: in prima linea i portatili Surface Book. Seguono anche i Surface Laptop e Surface Pro che finalmente potrebbero introdurre per la prima volta le porte USB-C. Un refresh potrebbe riguardare anche il tablet Surface Go introdotto oltre un anno fa.

Lo scorso anno l’evento Microsoft Surface dedicato all’hardware ha riservato anche la sorpresa delle prime cuffie Microsoft con cancellazione del rumore. Tenendo conto che ormai tutti i big puntano molto sui dispositivi audio smart, è possibile che Microsoft alzi la posta anche quest’anno, magari introducendo uno speaker o dei concorrenti di AirPods.

La multinazionale di Windows potrebbe approfittare dell’evento anche per mostrare al mondo il dispositivo ibrido nome in codice Centaurus. Gli indizi su questa macchina circola da mesi e Microsoft sembra ci stia lavorando ormai da circa 2 anni. Secondo The Verge l’azienda ha mostrato Centaurus durante un evento interno negli scorsi mesi, lasciando presupporre avanzamenti dei lavori e magari anche l’avvicinarsi della presentazione.

Si tratta di un dispositivo ibrido doppio schermo con funzioni sia di computer portatile che di tablet. I dettagli scarseggiano ma sembra che tra le funzioni di richiamo ci sia anche la possibilità di eseguire le app Android. Difficile però anticipare con certezza se Centaurus verrà mostrato per la prima volta il 2 ottobre, per poi essere commercializzato più avanti nel tempo, o se invece Microsoft preferirà introdurlo successivamente, forse direttamente nel 2020.

