Caricatori iClever con 6 USB fino a 60W: in offerta a partire da 7,99 euro

Un solo caricatore capace di ricaricare fino a sei dispositivi contemporaneamente. E’ in breve quel che consentono i due alimentatori di iClever, pensati per trovare facilmente posto su un ripiano o una scrivania ed attualmente proposti in offerta con un codice a partire da soli 7,99 euro.

Entrambi i caricatori sono piuttosto compatti. Si collegano alla presa di corrente grazie al cavo di alimentazione incluso in confezione, sufficientemente lungo per sparire anche al di sotto di una scrivania e limitando così al minimo l’ingombro dei cavi.

Collegati alla presa elettrica, si avranno a disposizione 6 prese USB per ricaricare smartphone, tablet, cuffie, batterie d’emergenza, lettori MP3 e qualsiasi altro dispositivo dotato di cavo con spina USB. Ciascuna porta riconosce il dispositivo collegato ricaricandolo al massimo della potenza, fino a 2.4 A, quindi sono l’ideale anche per ricaricare i tablet.

La differenza tra uno e l’altro, oltre che nell’estetica e nella disposizione delle porte (uno dei due le mantiene direzionate verso l’alto) è nella potenza complessiva, rispettivamente di 50W o 60W, quest’ultimo chiaramente capace di spingere un po’ di più nella ricarica quando vengono usate tutte le porte contemporaneamente.

Se interessati all’acquisto, li trovate in vendita su Amazon a 18,79 euro il modello da 50W e 15,99 euro quello da 60W. Usando il codice KVBAKEVN li pagate la metà, perciò 9,40 euro oppure 7,99 euro in base alla versione scelta.