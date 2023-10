CarPlay e Android Auto diventano senza fili col kit in sconto 70%

Se siete stanchi di dover collegare tutte le volte il telefono al cavetto dell’auto per poter accedere alle funzioni CarPlay e Android Auto, sappiate che non dovete cambiare automobile e neppure spendere centinaia di Euro per un sistema di infotainment più moderno: vi basta investire su un piccolo strumento come quello che trovate in offerta a 21,92 €.

Si tratta di un ricevitore WiFi che semplicemente collegate alla vostra auto al posto del telefono e li lo lasciate, in modo da averlo sempre attivo e pronto all’uso.

Una volta che avete connesso lo smartphone alla rete generata da questo dispositivo, non dovete far altro che attivare il WiFi del telefono (o lasciarlo sempre acceso, come preferite) per collegarlo automaticamente in modo da accedere a tutte le funzioni – del CarPlay se usate un iPhone o di Android Auto se il vostro è un telefono Android – senza dover collegare lo smartphone via cavo.

Con questo piccolo scatolotto di forma circolare (diametro 6 centimetri, spessore di 1,3) quindi eliminate per sempre la necessità del collegamento via cavo del telefono, che potrete così lasciare liberamente nella tasca dei pantaloni senza tuttavia perdere l’accesso alle funzionalità del vostro sistema di infotainment nell’automobile.

È compatibile con i sistemi di una sterminata lista di automobili Mercedes, Honda, Hyndai, Audi, Citroen, Volvo, Ford, Volkswagen, Fiat, jaguar, Jeep, Lexus, Nissan, Opel, Maserati, Peugeot, Porsche, Toyota, Skoda e tante altre ancora, e funziona con tutti gli iPhone a partire da iOS 10 e coi telefoni Android dalla versione 11 in poi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 73,13 € potete risparmiare il 70% spendendo 21,92 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.