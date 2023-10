CarPlay e Android Auto senza fili con l’adattatore a 33,26 €

Se vi piacerebbe poter potenziare il sistema di infotainment in auto facendo sì che il CarPlay o la piattaforma Android Auto siano in grado di funzionare collegando il telefono tramite WiFi anziché collegarlo via cavo, allora approfittate dell’offerta attualmente in corso sull’adattatore HYPALIKE, un piccolo ma formidabile strumento che abilita proprio questa funzione semplificandovi la vita in automobile.

Come funziona

Dopo averlo collegato all’impianto al posto del telefono non dovete far altro: l’alimentazione che riceve dalla porta infatti fa sì che possa generare una rete WiFi alla quale poi collegare il telefono. A quel punto tutte le funzioni di CarPlay e Android Auto saranno abilitate come se lo smartphone fosse collegato col cavetto, ma col vantaggio di avere tutto in wireless, il che significa che il telefono lo potete tranquillamente lasciare in tasca o in borsa.

La duplice comodità sta poi nel fatto che la rete WiFi è sempre la stessa, sicché una volta memorizzata, il collegamento sarà automatico non appena lo smartphone si trova nel raggio d’azione. Quindi vi basterà salire in auto avendo cura di lasciare il WiFi attivo sul cellulare per far sì che il collegamento sia automatico e istantaneo, così da avere subito CarPlay e Android Auto disponibili senza dover fare altro.

Caratteristiche

Questo modello nello specifico è compatibile con tutti gli iPhone a partire da iOS 10 e con i telefoni Android 11 e successivi. Usa un potente processore quad core a 1.5 GHz e integra il modulo GPS così da poter usare il navigatore senza dover sfruttare il GPS del telefono e quindi risparmiando molta più batteria per la navigazione turn-by-turn. E ovviamente mantiene la compatibilità con le funzioni originali, quindi potete controllare tutto dal touchscreen e con i tasti del sistema di infotainment.

Funziona con più di 600 auto ed è molto compatto, quindi discreto (misura circa 8,5 x 5 x 1 centimetro), e in dotazione c’è l’adattatore USB-C per la spina USB-A, così da scegliere il tipo di collegamento in base alla porta presente nell’impianto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 47,51 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 30% andando a spendere soltanto 33,26 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.