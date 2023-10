Microsoft blocca controller Xbox terze parti non autorizzati

Fine dei giochi per chi usa le console Xbox con joypad, controller e accessori non autorizzati: il messaggio di errore codice 0x82d60002 visualizzato segnala che si tratta di un dispositivo non autorizzato da Microsoft e che l’utente deve tornare a utilizzare un controller ufficiale.

La stretta di Microsoft è segnalata dagli utenti sui social: dalla comparsa del messaggio di errore si hanno a disposizione due settimane di tempo per tornare a utilizzare un joypad ufficiale. Infatti al termine delle due settimane i dispositivi non autorizzati cesseranno completamente di funzionare.

Una pagina del blog di supporto Microsoft spiega tutti i dettagli del messaggio di errore che di fatto si traduce nel blocco di tutti i joypad non autorizzati in circolazione. Il colosso di Windows offre un consiglio breve ma forte: mettersi in contatto con la società che ha costruito il controller per restituirlo.

Il mercato dei controller compatibili ma non ufficiali vive intoccato da anni, per questa ragione sorprende l’introduzione repentina del bando da parte di Microsoft. Le ipotesi sono due: da una parte si intende colpire costruttori e giocatori di joypad e controller che permettono di barare nelle partite online.

Dall’altra è presumibile che Microsoft bloccando definitivamente i controller non ufficiali dia una spinta ai joypad ufficiali e a quelli terze parti ma “Designed for Xbox”. Microsoft si è già mossa per il Natale 2023 con il pacchetto Xbox Starter Bundle: in questo articolo spieghiamo cos’è, cosa c’è dentro e se conviene davvero.

Negli scorsi giorni Microsoft ha finalmente ufficializzato la mega acquisizione di Activision Blizzard per poco meno di 69 miliardi di dollari. L’annuncio arrivo dopo l’ok a procedere da parte dell’antitrust del Regno Unito e quasi due anni di trattative e concessioni con gli antitrust di USA, Europa e non solo.

