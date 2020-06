Gucci abbraccia l’esport e lancia l’orologio Fnatic da 1600 dollari

L’esport prende sempre più piede,e anche brand blasonati come Gucci se ne rendono conto, e tentano di salire a bordo di questo business con tanto potenziale. Ecco l’orologio dedicato al team Fnatic, pronto dunque a competere con l’avanzata di Louis Vuitton che sta facendo pure irruzione in questo mercato. Il brand, ricordiamo, è comunque già operativo nel mondo dell’hi-tech.

Gucci, dunque, ha appena presentato un’edizione limitata del suo orologio da immersione, questa volta con marchio Fnatic. No, non è uno smartwatch, bensì un orologio al quarzo. Presenta in modo non sottile il logo della squadra di eSports e la combinazione propria del team con un bordo arancione, insieme alla firma “GG” di Gucci.

L’orologio sembra ben costruito, vanta una cassa in acciaio inossidabile da 40 mm con resistenza all’acqua fino a una profondità di oltre 200 metri e grazie a Super LumiNova assicura di leggere l’ora durante le sessioni notturne di League of Legends o Siege. Non sorprende che ci sia un cinturino in gomma per renderlo utile sia sott’acqua che nel quotidiano.

Sebbene Gucci e Fnatic siano sempre stati vicini, come ricorda anche engadget, è la prima volta che questa partnership prende vita in una collaborazione così importante. Ovviamente, preparati ad aprire i portafogli per averne un esemplare, dato che non sarà a buon mercato.

Gucci si prepara a vendere l’orologio in appena 100 unità, per 1,620 dollari ciascuno, con i preordini già aperti. Non è di certo l’orologio al quarzo più costoso mai visto, ma naturalmente potrà attirare in modo quasi esclusivo gli amanti dell’eSport e del team Fnatic. Si tratta, comunque, del debutto di Gucci nel modo degli eSport, e non sorprenderebbe se in futuro decidesse di compiere ulteriori passi in questo mercato.