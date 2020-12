Cavo USB-C Lightning al prezzo più basso: 9,74, grazie ad un coupon

Se siete alla ricerca di un cavo da USB-C a Lightning per iPhone e iPad, che sia certificato ed economico, al momento, grazie ad un codice sconto, non troverete nulla di meglio del cavo Spigen a 9,74 euro grazie ad un coupon.

Questo cavo, testato da Macitynet, è progettato specialmente per la ricarica rapida PD sugli iPhone e iPad Pro compatibili e quindi rende più veloce la ricarica di questi dispositivi. Utilizzando infatti un caricatore power delivery da 18W, 29W, 30W, 61W oppure 87W, questo cavo USB-C Lightning può caricare rapidamente il dispositivo Apple dotato di protocollo PD – quindi iPhone 8 e più recenti ma anche tutti gli iPad più recenti (esclusi quelli con porta di ingresso USB-C come gli ultimi iPad Pro e l’iPad Air) al massimo della velocità consentita da tale configurazione.

Il cavo permette inoltre di collegare direttamente iPhone e iPad al PC o al Mac dotato di USB-C per il trasferimento dati fino a 480Mbps. Il cavo ha passato un test fino a 30mila piegature . Inoltre la certificazione MFi di Apple per questo cavo assicura la piena compatibilità con tutti i dispositivi iOS, senza preoccupazioni che un futuro aggiornamento possa inibirne il funzionamento.

E’ in vendita su Amazon per 15 euro ma come usando un coupon integrato nella pagina lo pagherete solo 9,74 euro. Al momento non siamo riusciti a trovare un cavo di questo tipo ad un prezzo più basso.

Click qui per comprare