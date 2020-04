C&C attiva il noleggio online per imprese e partite IVA

Produrre valore restando competitivi sul mercato è più facile sfruttando la tecnologia più innovativa, senza doverla acquistare. Per questo motivo sempre più aziende scelgono il noleggio, che garantisce prodotti costantemente aggiornati e condizioni economiche vantaggiose.

Perfetto per i professionisti e per le imprese con partita IVA in attività da almeno tre anni, il noleggio operativo offerto da C&C, Apple Premium Reseller con oltre 15 anni di esperienza nel settore e 29 store in tutta Italia, permette di utilizzare Mac, iPhone, iPad, accessori e servizi senza doverli acquistare, rinnovando gli strumenti di lavoro con quelli di volta in volta più innovativi e abbattendo drasticamente i costi di gestione.

Grazie ad un canone fisso mensile è possibile introdurre in azienda i dispositivi di cui si ha bisogno, con l’ulteriore garanzia di una totale sicurezza grazie alla copertura “All Risk” per furto, incendio e danni accidentali.

In più, tanti vantaggi per il proprio business: facilità di gestione grazie a un’unica fattura di servizio e pagamenti automatizzati con addebito diretto, risparmio fiscale con un canone interamente deducibile senza limitazioni di durata minima, liquidità per l’azienda poiché il noleggio non è un debito ma un costo di servizio nelle spese operative, favorendo così la possibilità di accesso al credito.

In occasione del lancio del servizio, C&C propone tre offerte su altrettante linee di prodotto, le più richieste:

iPhone 11 Pro Max 64GB a 56,63€ al mese per 12 mesi, (risparmio del 36%)

iPad Pro 12,9″ 512GB a 48,54€ al mese per 24 mesi, (risparmio del 24%)

MacBook Air 2020 256GB a 22,39€ al mese per 36 mesi, (risparmio del 20%)

Scaduto il periodo contrattuale di noleggio, insieme a un consulente di C&C, sarà possibile scegliere la migliore opzione successiva, come ad esempio: attivare un nuovo contratto ed effettuare un rinnovo tecnologico del proprio parco installato, prolungare la durata del noleggio o restituire l’attrezzatura.

Adottare una soluzione di noleggio è un’occasione di sviluppo per il proprio business aziendale, potendo scegliere gli strumenti più idonei alle proprie esigenze senza rinunciare alle performance con un costo estremamente contenuto.

Scopri la soluzione che fa per te, contatta il team Business C&C via mail a [email protected]