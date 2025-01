Arriva la certificazione per libri scritti da umani

Pubblicità

Il mondo dell’intelligenza artificiale, tra i tanti problemi sollevati, ha creato anche una certa diffidenza nei confronti di scritti, opere d’arte e, più in generale, di qualsiasi cosa venga pubblicata. Il mondo della letteratura, ad esempio, sta cercando di difendersi il più possibile. Non solo per far sì che i modelli di AI non apprendano dai libri scritti da umani senza pagare alcun diritto d’autore, ma adesso anche in altri modi.

La Authors Guild, una delle principali associazioni di scrittori negli Stati Uniti, ha avviato un nuovo progetto per consentire agli autori di certificare che i loro libri siano stati scritti da esseri umani e non generati dall’intelligenza artificiale.

La Guild ha introdotto la certificazione “Human Authored” con l’obiettivo di aiutare gli scrittori a distinguere le proprie opere in un mercato sempre più dominato da contenuti creati da AI. Ma aiutare gli scrittori non è l’unico obiettivo: l’associazione ritiene, infatti, che i lettori abbiano il diritto di sapere chi (o cosa) ha creato i libri che leggono.

Ed allora, le certificazioni “Human Authored” saranno raccolte in un database pubblico accessibile a tutti, anche se tale certificazione è al momento riservata ai membri della Authors Guild e ai libri scritti da un singolo autore, mentre in futuro sarà estesa anche agli scrittori non affiliati alla Guild e alle opere scritte da più autori.

Per ottenere la certificazione, i libri devono essere quasi interamente scritti da esseri umani, con alcune eccezioni che permettono l’uso di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come correttori grammaticali o ortografici.

L’iniziativa, spiega l’associazione, non è un rifiuto della tecnologia, ma un modo per garantire trasparenza, “riconoscere il desiderio dei lettori di una connessione umana e celebrare gli elementi unicamente umani della narrazione,”

