I migliori libri sull’intelligenza artificiale, questa sconosciuta

L’intelligenza artificiale è un po’ come la meccanica quantistica: tutti conosciamo la parola ma pochi di noi sanno spiegare cosa effettivamente voglia dire. A chi si rivolge. Perché è davvero rivoluzionaria. Quali vantaggi ci offre.

Nell’ultimo anno, da quando ChatGPT ha fatto la sua comparsa sulla ribalta della cronaca, sono usciti moltissimi libri dedicati all’argomento. Abbiamo fatto una cernita oculata per identificare quelli che hanno senso, più qualità e aiutano a capire come funziona la AI e perché è fondamentale saperlo. Buona lettura

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Cervelli, menti, algoritmi. Il mistero dell’intelligenza naturale, gli enigmi di quella artificiale

Se volete fermarvi a un libro, comprate questo. C’è tutto quel che vi serve per capire. Scritto a quattro mani da uno scienziato italiano molto importante, Tomaso Poggio, e da uno dei migliori giornalisti scientifici del nostro Paese, Marco Magrini, offre le informazioni che cercate e anche quelle che non sapevate di cercare.

L’intelligenza – quella cosa con cui capiamo il mondo – è un mistero ancora aperto. Se soltanto noi umani abbiamo un linguaggio, un alfabeto, una scienza non vuol dire che deteniamo il monopolio dell’intelligenza. Condividiamo questa esistenza con milioni di altre specie, animali e vegetali, dotate di un tale ventaglio di capacità cognitive da comporre una gradazione quasi infinita di intelligenze.

All’improvviso, il loro numero si è messo a crescere. Grazie all’apparizione congiunta di algoritmi più sofisticati, di oceaniche basi di dati e di un’enorme potenza di calcolo, l’antica aspirazione di replicare matematicamente l’intelligenza umana ha raggiunto traguardi inaspettati. Seppur lontano dal riuscirci, un piccolo zoo di intelligenze artificiali è già in grado di svolgere numerosi compiti tipicamente umani.

In questo libro, un giornalista e un pioniere dell’intelligenza artificiale raccontano (con la voce dello scienziato) degli albori di una nuova tecnologia «generale» che, come l’elettricità o il computer, è destinata a trasformare la società, l’economia e la vita quotidiana, con un carico di rischi e di opportunità. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa straordinaria evoluzione? Che cosa guadagneremo e che cosa perderemo? Non esistono risposte sicure. Ma è certamente l’occasione per nuove, straordinarie scoperte scientifiche. A cominciare dai segreti dell’intelligenza stessa.

Sto caricando altre schede...

ChatGPT La Rivoluzione Silenziosa dell’Intelligenza Artificiale

Il lavoro di Alessandro Moretti va in una direzione molto chiara: spiegare a tutti cos’è successo in particolare con ChatGPT, il chatbot creato da OpenAI.

Nel libro viene offerta una panoramica fondamentale dell’Intelligenza Artificiale e la sua promessa. Viene anche spiegata la nascita e la trasformazione di ChatGPT, il silenzioso cambiamento di paradigma. C’è poi un ottimo manuale d’uso: come ChatGPT può arricchire la nostra routine quotidiana. Esplora la profondità del potenziale di ChatGPT, oltre le semplici conversazioni. Mostra le strategie comprovate per amplificare i benefici di ChatGPT nella vita delle persone.

Il libro passa dal piano teorico a quello pratico: è anche una guida alla creazione di un business e alla libertà personale e professionale con ChatGPT. Una riflessione sulle sfide e le questioni etiche dell’uso di ChatGPT e dell’AI. È, infine, uno sguardo al futuro: anticipare l’evoluzione di ChatGPT e dell’Intelligenza Artificiale.

Sto caricando altre schede...

La Nuova Guida Pratica all’Intelligenza Artificiale per Principianti e Livello Avanzato: Consigli e Strategie su come Monetizzare

Adam Bitwise ha scritto questo libro con l’obiettivo di aiutare le persone a capire come utilizzare in pratica l’intelligenza artificiale.

Fortemente orientato a chi lavora, offre una guida calibrata per imprenditori e proprietari di piccole imprese che cerchino modi innovativi per automatizzare e migliorare le operazioni aziendali ma anche per gestori di e-commerce che vogliano utilizzare chatbot per migliorare l’esperienza del cliente e aumentare le vendite.

Ancora, è una guida per Freelance nel settore digitale: Graphic designer, scrittori freelance, social media manager e altri professionisti che vogliono espandere le loro abilità nell’utilizzo di chatbot e IA, e al tempo stesso per giovani professionisti in cerca di lavoro: Coloro che cercano opportunità di lavoro nel settore dell’IA e vogliono acquisire le competenze necessarie

Sto caricando altre schede...

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 3 libri in 1. La più grande Rivoluzione Tecnologica Globale. Come il Machine Learning, il Deep Learning e l’AI stanno trasformando il mondo e la vita di tutti i giorni

Un altro ottimo libro di un autore di guide che abbiamo già incontrato in passato in questi migliori libri di Macity e che è considerato uno degli autori più importanti del settore tech, cioè Frank D. Gibson.

Questo libro rappresenta l’insieme dei tre celebri libri su Deep Learning, Machine Learning, e AI di Gibson. Attraverso la lettura di questo manuale, vengono proposte non solo le conoscenze fondamentali su questi argomenti, ma si impara anche come utilizzarle a proprio vantaggio per padroneggiare queste tecnologie innovative.

Il primo libro esplorerà nel dettaglio cos’è il Machine Learning: una tecnologia che sta rivoluzionando il mondo del lavoro e dell’industria. Il secondo libro si focalizzerà sul Deep Learning, un ramo dell’AI che permette ai computer di apprendere da grandi quantità di dati, dando vita a applicazioni ancora più avanzate e intelligenti. Infine, il terzo libro fornirà una panoramica generale sull’AI, spiegando come funziona e come potrebbe cambiare il modo in cui lavoriamo e viviamo.

Sto caricando altre schede...

Intelligenza artificiale. Cos’è davvero, come funziona, che effetti avrà

Questo libro raccoglie gli scritti di sei menti brillanti per spiegare e capire cosa sia l’intelligenza artificiale: Francesco Corea, Claudia Giulia Ferrauto, Fabio Fossa, Andrea Loreggia, Stefano Quintarelli, Salvatore Sapienza. Cura redazionale di Claudia Giulia Ferrauto.

Infatti, l’Intelligenza Artificiale è la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo oggi. Non è fantascienza e non ci aspetta certo al varco tra qualche anno sotto forma di un robot umanoide. No, è già qui, e tutti noi, consapevolmente o meno, la stiamo abbondantemente usando ogni giorno. Ogni volta che facciamo una ricerca su Internet, l’Intelligenza Artificiale sta già operando da remoto, sul nostro smartphone, mostrandoci i risultati che ritiene più adatti a noi, e lo fa con una precisione inquietante. Ma questo è solo l’esempio più ovvio: in realtà l’Intelligenza Artificiale sta già condizionando le nostre vite in mille altri modi, che spesso neppure immaginiamo.

A dispetto del fatto che si tratta di una tecnologia che ormai pervade le nostre vite, pochi di noi sanno effettivamente come funzioni e in cosa consista questa novità tanto dirompente. E questo è un problema, perché, come ogni grande innovazione tecnologica, anche l’Intelligenza Artificiale ha (e avrà sempre più in futuro) ricadute importanti in ogni settore della società.

C’è chi la vede come una promessa salvifica e chi invece la teme come una terribile potenza distruttrice; in mezzo ci sono gli indifferenti, che spesso la usano senza neppure saperlo. Ma si temono (o si osannano) solo le cose che non si conoscono. Per questo motivo, in questo volume sono state riunite le competenze di sei diversi esperti del settore, determinati a spiegare in termini comprensibili cosa sia effettivamente questa nuova tecnologia e che effetti ha (e potrà avere) nei più diversi ambiti delle nostre vite.

Dalle questioni più squisitamente tecniche ai nuovi dilemmi etici, dalle inedite incertezze giuridiche agli effetti sul mondo del lavoro, questo volume intende informare il pubblico al di là degli allarmismi hollywoodiani o dei facili entusiasmi futuristici, per contribuire a creare un dibattito ragionato sia sulle promesse sia sulle criticità che le nuove tecnologie informatiche ci impongono di affrontare, se vogliamo essere cittadini consapevoli della nuova società che sta prendendo rapidamente forma sotto i nostri occhi.

Sto caricando altre schede...

Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide

Qual è l’etica dell’Intelligenza artificiale? Luciano Floridi, uno dei più importanti filosofi del nostro tempo, si interroga su questo quesito.

Istruzione, commercio, industria, viaggi, divertimento, sanità, politica, relazioni sociali, in breve la vita stessa sta diventando inconcepibile senza le tecnologie, i servizi, i prodotti digitali. Questa trasformazione epocale implica dubbi e preoccupazioni, ma anche straordinarie opportunità. Proprio perché la rivoluzione digitale è iniziata da poco abbiamo la possibilità di modellarla in senso positivo, a vantaggio dell’umanità e del pianeta. Ma a condizione di capire meglio di cosa stiamo parlando.

È cruciale comprendere le trasformazioni tecnologiche in atto e uno dei passaggi oggi fondamentali è quello dell’intelligenza artificiale, della sua natura e delle sue sfide etiche, che Luciano Floridi affronta in questo libro, offrendo il suo contributo di idee a un quanto mai necessario sforzo collettivo di intelligenza.

Sto caricando altre schede...

L’intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine

In questo breve saggio a quattro mani Luciano Floridi assieme a Federico Cabitza affronta da una prospettiva inedita e diversa il tema dell’intelligenza artificiale. Facciamo un passo indietro nella storia.

Una sera d’autunno del 1998, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, Carlo Maria Martini presentava con trepidazione il tema della decima Cattedra dei non credenti, dal titolo “*Orizzonti e limiti della scienza*”. Martini esprimeva il desiderio di ascoltare da persone coinvolte in vario modo nell’impresa scientifica come vivessero le frontiere della loro conoscenza. Cercava una riflessione che si collocasse sull’orlo della scienza, una testimonianza sul conoscere al limite del non conoscere e sul credere al limite del non credere.

La nuova edizione della Martini Lecture Bicocca vuole raccogliere l’eco di quella trepidazione. Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, e Federico Cabitza, tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale, ci aiutano a scrutare un orizzonte che sembra sconfinato, ma davanti al quale ci si sente smarriti.

Mentre si celebrano le “magnifiche sorti e progressive” dell’intelligenza artificiale una domanda si fa pressante: concorrerà alla costruzione di una nuova umanità o a un ecosistema nel quale l’uomo sarà ai margini?

Sto caricando altre schede...

In principio era ChatGPT. Intelligenze artificiali per testi, immagini, video e quel che verrà

La realtà della tecnologia digitale è diventata la base e la fibra stessa del nostro mondo. In questo ambito, un mondo in cui girano libere le AI, con alcune caratteristiche.

È infatti un mondo di intelligenze che possono fingersi umane. Centinaia di milioni di posti di lavoro a rischio nel mondo, una rivoluzione nel modo di informarsi, imparare, studiare e scrivere. L’impossibilità di distinguere tra vero e falso non solo nei testi ma anche nelle foto, nei video, nel suono. Se fosse un film di fantascienza sarebbe un horror, eppure la scelta, non solo per il lieto fine, sta a noi: possiamo allearci con le macchine oppure combatterle.

In questo saggio, Mafe de Baggis e Alberto Puliafito scelgono di mostrare cosa succede a chi decide per la prima possibilità. Come useremo queste macchine? Elimineranno il lavoro o solo la fatica del lavoro? Come scegliere quali usare senza essere obsoleti il giorno dopo? Quale metodo ci deve guidare? E ancora: come devono essere regolate? Le scuole dovranno proibirle o usarle? Saranno uguali per tutti o personalizzabili? Un libro per imparare a lavorare meno e meglio includendo le AI nella nostra vita come alleate.

Sto caricando altre schede...

I.A. Tecnologia Cognitiva Interattiva: Sfruttare l’Intelligenza Artificiale in Modo Concreto: Dal Blogging alle Soluzioni Moderne

Lorenzo Sereni Turing propone un libro che ha decisamente quel che serve per offrire una prospettiva pratica sull’intelligenza artificiale.

Il libro è ricco di spunti e spiega in maniera dettagliata quelle che sono una serie di possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale ai campi più diversi. È più di una semplice guida: è una bussola per orientarsi e navigare nel futuro incerto ma concreto e applicabile dell’intelligenza artificiale.

Sto caricando altre schede...

Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

Come in tutte le nostre liste di Macity dei migliori libri c’è sempre una sorpresa alla fine. In questo caso l’autore più geniale e lisergico del mondo della fantascienza: Philip K. Dick, con il libro che ha ispirato Ridley Scott per girare Blade Runner.

Ridley Scott cattura la visione tragica e insieme grottesca del libro di Dick accentuando la metamorfosi del ‘genere’ fantascienza in un noir cupo e metafisico, in cui Rick Deckard, recitato da Harrison Ford, assorbe qualcosa del detective Philip Marlowe di Chandler e affronta in un truculento duello western-futuristico il Roy Batty di Rutger Hauer, pericolosamente contiguo a un superuomo germanico, mentre Sebastian, introdotto nel film al posto di Isidore, introduce lo spettatore nel suo personale mondo di balocchi, simile a una sinistra Disneyland.

Ibridazione si aggiunge quindi a ibridazione, senza che si possa ricomporre in modo definitivo l’immagine frantumata di un mondo a venire, che è dentro di noi, sepolto nei sogni e nelle fantasie del nuovo millennio.

Sto caricando altre schede...

AI Artificial Intelligence: Come è nata, come funziona e come l’Intelligenza Artificiale sta per cambiare il mondo, la vostra vita e il vostro lavoro

Chiudiamo con un ebook economico (costa solo tre euro) e profetico, scritto dalla bravissima giornalista Nicoletta BOldrini che a suo tempo ha saputo cogliere perfettamente quello che sarebbe successo anni dopo, cioè oggi.

In questa Guida il tema è affrontato con un’analisi delle principali tecnologie che già oggi aziende e individui utilizzano quotidianamente (magari senza nemmeno rendersene conto). Tracciando un quadro aggiornato sugli ambiti di applicazione più comuni e quelli più ambiziosi nel mondo del business, ma anche in quello della salute, del welfare e dei bisogni dei cittadini.

E naturalmente, rispondendo agli interrogativi sull’impatto etico che caratterizza anche il dibattito politico internazionale: l’AI distruggerà i posti di lavoro? Quali saranno le nuove competenze richieste e come prepararsi?

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.