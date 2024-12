CES 2025, Isaac segnalerà la glicemia alta senza bisogno di pungidito

Pubblicità

PreEvnt – azienda controllata da SCOSCHE Industries – al Consumer Electronics Show 2025 di Las Vegas presenterò Isaac, dispositivo in attesa dell’approvazione da parte della FDA (Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), indicato come “rivoluzionario”, non invasivo e con app companionper il monitoraggio dei livelli di glicemia nel sangue dell’individuo, un dispositivo medico che ha la peculiarità di monitorare la glicemia sfruttando il fiato.

Piccolo abbastanza da poter essere trasportato grazie a un laccetto di serie o una clip, il dispositivo riduce la necessità di usare le lancette pungidito per prelevare la goccia di sangue su cui fare l’analisi con un glucometro; è adatto per le due diverse tipologie di diabete mellito: il diabete di tipo 1, che interessa tra il 5% e il 10% dei diabetici, e il diabete di tipo 2, più comune, che riguarda più del 90% dei pazienti con diabete; è utile anche per chi soffre di prediabete (che ha i livelli di glucosio nel sangue superiori alla norma, ma non così tanto da determinare un diabete conclamato) e per quanti vogliono semplicemente monitorare il loro livelli di glucosio nel sangue, consentendo di tenere sotto controllo la salute generale e la funzione metabolica.

Isaac offre letture in tempo reale dei livelli di glicemia, offrendo agli utenti supporto in modo da evitare complicanze del diabete a cui dare più attenzione. Il nome è quello del nipote dell’inventore di questo dispositivo, al quale è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 all’età di 2 anni. Bud Wilcox si è messo a studiare un dispositivo non invasivo per essere avvisati in caso di anomalie nel il livello di zucchero nel sangue, senza bisogno di sfruttare le lancette pungidito.

Dopo cinque anni di ricerche in collaborazione con l’Indiana University sotto la direzione del Dr. M. Agarwal, è nato isaac by PreEvnt, dispositivo che sfrutta sensori di gas basati sugli ossidi metallici semiconduttori (MOX) prodotti da Nanoz, promettendo monitoraggio accurato e affidabile offrendo agli utenti preziose informazioni utili per la gestione della salute.

“Identificando e analizzato e Composti Organici Volatili (COV) nel respiro, possiamo sviluppare sensori in grado di rilevare precocemente e in modo accurato gli indici glicemici”, spiega il Dr. Agarwal della Indiana University, spiegando che il sistema “imita le capacità del fiuto dei cani addestrati, in grado di percepire eventuali crisi ipo o iperglicemie imminenti”, comunicando tempestivamente al padrone eventuali problemi, rendendo così più semplice la vita quotidiana di chi convive col diabete, senza bisogno di usare strumenti invasivi.

Isaac, come accennato, tiene conto di Composti Organici Volatili (COV), in particolare l’acetone nel respiro esalato per individuare e allertare l’utente in caso di eventuali livelli elevati di glucosio nel sangue; anziché usare pungidito e apparecchi dedicati per il controllo della glicemia, l’utente può avvicinarsi al dispositivo e far monitorare il respiro.

Non manca l’app abbinata per iOS e Android per tracciare e monitorare i livelli di glicemia e inviare dati a familiari. Il dispositivo di ricarica via USB-C con un supporto dedicato. Una ricarica basta secondo il produttore per tutto il giorno. I prezzi non sono al momento noti.