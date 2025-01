CES 2025, Swippitt ricarica l’iPhone in meno di 5 secondi

Pubblicità

Swippitt è un dispositivo presentato al CES 2025 di Las Vegas che promette ricarica istantanea, in pochi secondi, di qualsiasi telefono che può ospitare custodie ad hoc, denominate “Link”.

Il sistema è composto Swippt Hub (una base), Swippit Link (custodia/batteria) e app dedicata. Il battery hub integra la tecnologia di swapping che consente di gestire e occuparsi della ricarica di 5 batterie (che rimangono in sede pronte all’uso); un software proprietario gestisce le 5 Link battery mantenendole in carica in modo ottimale e pronte per lo scambio.

La base (l’hub) che ospita le batterie pesa 2,25kg e misura 335.6mm (larghezza) x 142mm (profondità) x 169.7mm (altezza).

La custodia/batteria Swippit Link integra una batteria da 3500 mAh ed è studiata per essere collegata allo Swippitt Instant Power System che si occupa di gestire e monitorare la ricarica mediante Bluetooth. Le custodie Swippitt Link sono disponibili in sei colori ( Dublin Black, Kimberley Tan, Trá Bán White, Castle Green, Burgundy Sail e Atlantic Blue) e sono al momento compatibili con tutti gli iPhone 14, 15 e 16. Stando a quanto riferisce il produttore (qui i dettagli) a fine 2025 arriveranno ulteriori custodie per dispositivi Android.

Lo Swippitt Hub consente di ospitare 5 batterie e quindi fino a 5 utenti possono ottenere la ricarica istantanea. Quando si è lontani dal caricatore proprietario, è ovviamente possibile caricare come sempre la batteria principale del telefono in modo tradizionale.

L’app dedicata (per iOS e Android) permette di verificare la salute delle batterie, limitare l’accesso (impedire a terzi di sfruttare la base) e mostrare notifiche quando la batteria sta per scaricarsi.

L’hub di ricarica costa 450$ e ogni custodia 120$, ma con i pre-ordini ora attivi è possibile risparmiare il 30% sui vari dispositivi e ulteriori 100$ sull’hub (in pratica servono 350$ per un hub e una custodia).x