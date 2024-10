Cresce ancora il mercato smartphone, Apple miglior terzo trimestre di sempre secondo Canalys

Pubblicità

L’ultimo report di Canalys mostra una crescita a livello globale del 5% nelle spedizioni smartphone anno su anno nel terzo trimestre 2024, il quarto trimestre consecutivo di crescita generale, con Apple che evidenzia un terzo trimestre da record nelle vendite di iPhone.

Secondo i dati di Canalys, il 18% degli smartphone spediti nel terzo trimestre sono di Samsung, brand che se la gioca alla pari con Apple che nel Q3 2024 mantiene il 18% di market share con i suoi iPhone. Xiaomi ha il 14% di market share e si classifica al terzo posto tra i vendor di smartphone. Segue OPPO al quarto posto, per la prima volta nella classifica quest’anno con il 9% di market share, brand che evidenzia una crescita forte in India e America Latina. Completa la top five vivo con spedizioni cresciute a due cifre, e che nel trimestre in esame evidenzia un 9% di quota di mercato.

“Apple ha realizzato il suo terzo trimestre migliore di sempre in termini di volumi e non è mai stati così vicina a guidare il mercato globale smartphone nel terzo trimestre”, riferisce Runar Bjørhovde, analista di Canalys. “La continua forte domanda della serie iPhone 15 e dei modelli precedenti, ha svolto un ruolo fondamentale nelle performance del suo Q3. Il mercato si sta spostando verso dispositivi premium, intersecato da un ciclo di aggiornamenti costanti di dispositivi acquistati durante la pandemia, a beneficio di Apple, in particole nelle aree geografiche dov’è particolarmente forte quali Nord America ed Europa. la migliorata diversificazione dei prodotti ella Mela ha permesso di ridurre i tempi di consegna. Nonostante la modesta accoglienza iniziale, si prevede che gli iPhone 16 aiuteranno Apple a mantenersi forte verso la fine del 2024, con uno slancio nell’H1 (primo semestre dell’esercizio finanziario, ndr) 2025, soprattutto man mano che Apple Intelligence si espanderà in nuovi mercati e supporterà nuove lingue”.

