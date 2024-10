Mouse verticale con due rotelle funzioni speciali a 13 €

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un mouse ergonomico senza fili, eccone uno davvero speciale in offerta a soli 13 €. Si tratta di un mouse con impugnatura verticale, inclinato di 57°, particolarmente indicato per ridurre la tensione sul polso durante lunghe sessioni di utilizzo in quanto offre una posizione più naturale per la mano, aiutando a prevenire fastidi e dolori e migliorando la postura durante l’uso quotidiano.

Tra le tante caratteristiche di punta spicca la sua elevata versatilità nella connettività: è infatti possibile collegarlo tramite Wi-Fi a 2.4 GHz oppure Bluetooth, supportando fino a due dispositivi contemporaneamente via Bluetooth, e fino a tre se si include la connessione Wi-Fi. Questo permette di passare rapidamente da un dispositivo all’altro con un semplice click, migliorando la produttività per chi lavora su più piattaforme come Windows, macOS, Android, iPhone e iPad. Inoltre, il ricevitore USB-A, comodamente alloggiato sul fondo del mouse, consente una connessione rapida e facile, rendendolo compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi anche sistemi operativi più datati come Windows XP.

L’ergonomia non si limita alla forma del mouse, ma si estende anche alle funzioni. È presente una rotella secondaria vicino al pollice, utile per il controllo dello zoom, lo scorrimento orizzontale tra le pagine o il passaggio tra diverse finestre aperte. Questo facilita l’accesso a funzioni avanzate senza dover spostare la mano, rendendo il lavoro e la navigazione ancora più fluidi.

Per quanto riguarda la gestione dell’energia, il mouse dispone di indicatori LED ben visibili, che segnalano il dispositivo attualmente connesso e la modalità attiva. Un altro LED si illumina per indicare lo stato della carica, così non si rimane mai a secco di energia. La ricarica avviene tramite USB-C, e la porta frontale permette di continuare a usare il mouse anche durante la ricarica, senza interrompere il flusso di lavoro.

Disponibile in tre eleganti colorazioni: nero, bianco e beige, questo mouse verticale combina design, praticità e funzionalità, risultando una soluzione ideale per chi vuole un dispositivo che sia non solo comodo da usare, ma anche versatile e adatto a molteplici esigenze lavorative.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 45 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere intorno ai 13 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

