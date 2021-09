I chip cinesi da 14nm arriveranno in massa nel 2022

Developing Telecoms – portale che si occupa di telecomunicazioni nei mercati emergenti – evidenzia che le tendenze dinamiche nel segmento dei semiconduttori porteranno al raggiungimento del pieno regime produttivo dei microchip da 14nm in Cina già dal prossimo anno.

Secondo Wu Hanming, decano del Collegio di Microelettronica e Nanoelettronica presso l’Università di Zhejiang, nell’era post-Moore lo sviluppo della tecnologia industriale risulta rallentato; tuttavia, in Cina lo spazio e le opportunità di innovazione delle tecnologie industriali sono aumentati. Le imprese nazionali hanno investito cospicue risorse nella tecnologia produttiva, fornendo attrezzature appropriate per leesigenze di produzione su larga scala dei chip.

Nel contesto di una maggior diffusione dell’Internet delle cose, di cambiamenti nel segmento dei semiconduttori e dell’approssimarsi della fine della Legge di Moore, l’autosufficienza nel campo dei chip da 14nm rappresenterà un fattore importante, dato che questi prodotti sono ora al centro della domanda in una vasta gamma di settori. In Cina lo sviluppo dei chip da 14nm ha superato con successo diversi problemi tecnici, con importanti passi avanti nella ricerca e sviluppo del processo. Secondo Wu, i quattro punti nevralgici per lo sviluppo tecnologico dell’intero settore dei circuiti integrati sono: dimensioni ridotte, multifunzionalità, consumi ridotti e basso costo. Considerando la crescente domanda di transistor e il costo per unità, la tecnologia dei processi per i chip da 14nm rappresenterà il processo principale per la maggior parte della fascia di media-alta gamma in questo settore, oltre a essere attualmente una delle modalità produttive di maggior valore.

Essendo un paese dotato di capacità produttiva, con un tasso di crescita superiore alla media, secondo Wu la Cina dovrebbe concentrarsi sulla localizzazione e creare una cultura tecnologica di tipo industriale. Secondo Developing Telecoms, il colosso asiatico può servirsi della tecnologia dei chip da 14nm per rispondere a necessità generiche del settore e, al contempo, creare nuove opportunità di sviluppo nella catena di fornitura per la fabbricazione nazionale di chip.