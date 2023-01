CHIRREY K7, bicicletta elettrica pieghevole in sconto

Se avete il portabagagli sempre vuoto potreste valutare di tenerne occupata sempre una parte con CHIRREY K7, una bicicletta elettrica pieghevole da tirare fuori poi al momento opportuno e migliorare sensibilmente la vostra mobilità cittadina. Se ve lo diciamo adesso è perché comprandola oggi risparmiate 280 €.

La comodità sta nel fatto che si può piegare a metà, quindi occupa molto meno spazio e non bisogna fissarla all’esterno dell’auto con supporti e cinghie, ma semplicemente la tenete nel portabagagli e la tirate fuori quando vi serve: un click e in pochi secondi è subito operativa.

Scheda tecnica

Soprattutto, questa compattezza non influisce negativamente sulle prestazioni, perché le specifiche sono quelle di una comune bicicletta elettrica che si trova oggi in commercio: motore da 250 Watt e velocità massima di 25 chilometri orari, 100 chilometri di autonomia con una batteria che si ricarica completamente in 5-6 ore, cambio Shimano a 7 velocità, ammortizzatore, freni a disco e ruote da 20 pollici.

Raggiunge la massima velocità in 5 secondi, c’è lo schermo LCD per leggere i dati principali raccolti dai sensori, il telaio è in alluminio e può sostenere anche un adulto fino a 120 chili di peso. Per chi poi ha intenzione di sollevarla e spostarla lungo una scalinata o nel sali-scendi dall’autobus precisiamo che pesa 20 chili, quindi circa 5-6 chili in meno delle bici elettriche tradizionali.

La promozione

Se volete comprarla, la bici elettrica pieghevole CHIRREY K7 normalmente costa 999 € ma al momento come dicevamo è attivo uno sconto che vi permette di comprarla per 719,99 €. È disponibile in tre varianti di colore: bianca, blu oppure arancione.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.