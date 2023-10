Con Chromebook Plus Google fa dimenticare il peggio dei Chromebook

A fronte di prezzi abbordabili i Chromebook offrono potenza di calcolo e specifiche limitate, in alcuni casi penalizzando versatilità d’uso e secondo alcuni anche la durata nel tempo: con la certificazione Chromebook Plus sembra che Google voglia dare una spinta a queste macchine sfatando l’associazione basso prezzo bassa qualità.

Anche chi non ha dimestichezza con le specifiche tecniche dei computer potrà riconoscere al volo le macchine più potenti e versatili individuando la certificazione di Google in arrivo su diversi portatili dei principali marchi di PC Windows entro il mese di ottobre. Infatti per essere Chromebook Plus un sistema deve possedere queste cinque specifiche:

Processore Intel Core i3, AMD Ryzen 7000 o modelli superiori

8GB di memoria RAM

128GB di spazio di archiviazione

Schermo con pannello IPS con risoluzione minima Full HD 1080p

Webcam Full HD 1080p

Google non fa cenno alla batteria e all’autonomia, ma come i Chromebook standard anche quelli Plus devono raggiungere 10 ore di funzionamento con una carica, in base a un test interno standard di Google non meglio precisato. Questo è indicato solo rapidamente nel video di presentazione che riportiamo in questo articolo.

Chromebook Plus, superiori in hardware e software

Le differenze non si limitano esclusivamente all’hardware ma sono anche software e funzionali: quando il sistema operativo rileva la presenza delle componenti sopracitate, rende disponibili alcune utili funzioni aggiuntive, alcune anche basate su Intelligenza Artificiale Google AI.

Così gli utenti di un Chromebook Plus avranno a disposizione lo strumento magic eraser in Google Foto, letteralmente gomma magica, che permette di eliminare in automatico lo sfondo.

In Google Meet ma anche in tutte le altre app per videochiamate e videoconferenza, saranno disponibili la funzione sfocatura dello sfondo, miglioramenti per illuminazione e controluce, la cancellazione del rumore di fondo. Invece la funzione Offline Sync sfrutta i 128GB minimi di archiviazione a bordo per scaricare in automatico in locale tutti i file presenti nell’archivio Google Drive dell’utente.

Fin da subito chi compra un Chromebook Plus potrà utilizzare gratis per tre mesi sia Photoshop nel web, appena arricchito di funzioni AI per tutti, oltre che tre mesi di abbonamento gratis a GeForce Now per i videogiochi in streaming. Le funzioni AI saranno ampliate nel corso del 2024 con l’arrivo di un generatore AI di immagini di sfondo a partire da una breve descrizione scritta dall’utente e anche un assistente personale per la scrittura.

I principali marchi di PC e Chromebook hanno già annunciato l’arrivo di macchine Chromebook Plus: da ottobre saranno disponibili portatili di Lenovo, HP, Asus e Acer con pezzi a partire da solamente 399,99 dollari in USA.

In Europa Leonovo introdurrà anche una versione IdeaPad Gaming Chromebook Plus 16 con tastiera retroilluminato RGB e schermo con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Modelli, specifiche e prezzi per l’Italia saranno annunciati in prossimità del lancio.

Aggiornamento ChromeOS per alcuni modelli precedenti

Con il lancio di Chromebook Plus, alcuni modelli selezionati di modelli standard (qui l’elenco) riceveranno un aggiornamento del sistema operativo che renderà disponibili le funzioni avanzate fin qui descritte. Ricordiamo che a metà settembre Google ha annunciato fino a 10 anni di aggiornamenti per ChriomeOS.