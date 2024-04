Adobe ha mostrato l’anteprima di nuove funzioni AI per Premiere

Adobe sta da tempo integrando funzionalità IA in tutte le sue app e interesssanti novità in arrivo su questo versante riguardano Premiere Pro.

In anteprima sono state mostrate alcune novità che vedremo entro fine anno, inclusa l’Aggiunta e Rimozione di Oggetti, l’Espansione Generativa e il Text To Video.

L’Espansione Generativa risolve un problema con il quale prima o poi qualsiasi addetto al montaggio si trova ad avere a che fare: clip troppo corti. La funzione in questione permette di aggiungere automaticamente frame sfruttando l’AI, permettendo di creare clip con tempi perfetti e transazioni fluide.

Altra funzionalità utile permette di rimuovere oggetti usando l’AI. Si seleziona e tracciano gli oggetti desiderati e questi possono essere rimossi con facilità. È possibile eliminare elementi indesiderati ma anche aggiungere allestiment, come ad esempio tinteggiare pareti o collocare fotorealistici vasi di fiori sui tavoli. In uno dei filmati diffusi da Adobe si vede un uomo che apre una valigetta per mostrare dei diamanti; usando dei semplici comandi di testo è possibile modificare il contenuto della valigetta (es. tipo e quantità dei diamanti).

Nel filmato si vede l’AI all’opera eliminando oggetti che possono distrarre lo spettatore; l’AI permette di modificare l’orologio al polso di un attore, aggiungere la cravatta sulla camicia di un uomo in una scena.

Adobe riferisce ancora della possibilità di importare modelli AI personalizzati; uno di questi è Pika (modello di intelligenza artificiale generativa che consente di modificare o generare video con diversi stili). Altro modello utilizzabile è Sora di OpenAI, utile per creare b-rolll (clip di intermezzo inserita in un qualcosa di più ampio).

La funzione “Text to Video” più in generale permette di creare girato del tutto nuovo a partire da semplici richieste testuali.

L’IA sta rivoluzionando la creazione di film e video, in quanto accelera i flussi di lavoro di trascrizione, montaggio, correzione del colore, ottimizzazione dell’audio, sottotitolaggio e distribuzione finale. Premiere offre già funzioni IA per generare automaticamente la trascrizione, evidenziare il testo per aggiungere le clip corrispondenti alla timeline, perfezionare, riordinare e tagliare le clip, eliminare intercalari indesiderati.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicatadi macitynet.