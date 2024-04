Le cover per i controller DJI Mini aumentano sicurezza e visibilità

La bella stagione è ormai alle porte e tra i tanti hobby che possono rifiorire vi è sicuramente il volo con i droni. Le belle giornate aiuteranno certamente in questo senso, ma il troppo sole potrebbe rovinare l’esperienza di volo, abbagliando di fatto il display e rendendo il volo difficoltoso. Ecco la cover che risolve il problema.

Su Amazon sono disponibili diverse cover per il DJI RC 2 controller, il radio comando con display incorporato per i droni DJI. La cover è studiata per rivestire il telecomando come una seconda pelle, con un vero e proprio para sole per aumentare la visibilità dello schermo anche sotto la luce diretta del sole.

L’accessorio in questione, però, sembra poter soddisfare diverse funzioni. Non solo para sole per il display, ma anche protezione per i joystick e protezione per lo schermo, risultando una cover anti caduta.

Ovviamente, è ottimizzato per non ostacolare alcun comando presente sul controller, così da poter controllare il drone in tutte le sue funzionalità. All’interno della confezione sono presenti anche due vetri di fissaggio, che praticamente “saldano” la cover al controller, così da evitare che possa scivolare. Inoltre, queste due viti consentono anche di abbinare una tracolla da fissare al collo, così da rendere più comodo l’utilizzo del telecomando stesso, impedendo che possa cadere, ma alleggerendo anche la presa durante tutto il volo.

Su Amazon sono presenti diverse cover di questo tipo, tutte molto simili tra loro e con funzioni analoghe. Di seguito potete acquistarle cliccando nei rispettivi banner.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

A proposito di nuovi droni DJI…

Nelle scorse ore DJI ha presentato l’ultimo DJI Avata 2, il drone FPV per tutti con tanti aggiornamenti rispetto alla generazione passata. Per conoscere tutte le novità del prodotti il link da cui partire è direttamente questo.