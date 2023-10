CleanupBuddy blocca tastiera e trackpad del Mac per consentire di fare pulizie

CleanupBuddy è una nuova utility che arriva da Guilherme Rambo, noto per app quali AirBuddy (monitoraggio AirPods e altri accessori Bluetooth), VirtualBuddy (virtualizzazione macOS) e StatusBuddy (monitoraggio dei servizi Apple).

La nuova utility offre una funzionalità molto semplice: blocca tastiera e trackpad per consentire all’utente di eseguire le pulizie, senza bisogno di staccare nulla o spegnere il computer.

CleanupBuddy si scarica da qui e richiede macOS Ventura o seguenti. L’offerta è libera (si può offrire anche “0” come importo) ma bisogna lasciare il proprio indirizzo email.

Dopo lo scaricamento, basta copiare CleanupBuddy nella cartella Applicazioni. Alla prima apertura è necessario fornire i permessi di accedere a mouse e tastiera: basta aprire Impostazioni di Sistema, selezionare “Privacy e sicurezza” nella colonna a sinistra, poi (nella seziona a destra) la voce “Accessibilità”) e da qui consentire l’accesso a CleanupBuddy.

Al primo avvio l’utility spiega che dopo il blocco è possibile sbloccare di nuovo tastiera e trackpad tenendo premuti per 3 secondi i due tasti Command (⌘).

Dopo avere bloccato la tastiera, è possibile procedere alla pulizia. Per pulire la parte esterna di MacBook, MacBook Pro o MacBook Air, si può sfruttare un panno leggermente inumidito, morbido e privo di pelucchi: è importante NON spruzzare alcun liquido (in caso di sporco resistente, insistete ancora con un pannello leggermente inumiditelo e passatelo delicatamente sulla tastiera). Non usare detergenti spray, solventi, sostanze abrasive o detergenti che potrebbero danneggiare le finiture.

Stesso discorso con i Mac desktop; si può usare un panno inumidito, morbido e privo di pelucchi per pulire la parte esterna, evitando che l’umidità penetri nelle aperture.