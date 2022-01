Cinema 4D e Adobe After Effects

Il mondo della motion graphics e il 3D

Il mondo della motion graphics è vasto, dalle semplici animazioni di testo (tipografia cinetica) usate nei sottopancia o nei sottotitoli dei video, fino a intere pubblicità ricche di personaggi animati ed effetti speciali. Negli ultimi anni il 3D è tornato ad essere molto presente nella scena creativa e nell’arsenale degli strumenti creativi di molti motion graphic designers.

Ti sarà capitato infatti sempre più frequente di incontrare su instagram, o su altre piattaforme social, piccole clip video arricchite con elementi geometrici tridimensionali, frattali che esplodono, oggetti che collidono e si comportano come sotto l’influsso della forza di gravità ecc ecc. Insomma, ti sarai accorto del grande ritorno del 3d nella scena creativa.

Adobe After effects è il software di riferimento per chi si occupa di motion graphics, ma forse non tutti sanno che al suo interno contiene una versione LITE del celebre programma di Maxon Cinema 4D; uno dei programmi più usati per chi si occupa di 3D.

Se ti stai quindi chiedendo come aggiungere elementi 3d al tuo progetto di motion graphic la risposta è semplice: apri Adobe After Effects e lancia Cinema 4D lite!

Questa immagine è un lavoro di Duncan Elms per Microsoft Edge realizzato con After Effects e Cinema 4D

Cinema 4D lite per Adobe After Effects

Ogni volta che installate After Effects, Adobe provvede anche all’installazione di una versione non completa, ma comunque funzionante, di Cinema 4D: Cinema 4D lite.

Cinema 4D lite installato grazie alla sottoscrizione con Adobe Creative Cloud non ha bisogno di licenze da attivare, non prevede costi aggiuntivi e può essere lanciato passando solo da After Effects. Questo non vi impedisce di acquistare nel futuro una versione “STUDIO” di Cinema 4D, ma se vuoi sperimentare il 3D in after effects è bene avere prima solide basi con la versione lite. Da Espero trovi un corso ad hoc che combina After Effects e Cinema 4D.

Differenze fra Cinema 4D Lite e Cinema 4D studio

La versione cinema 4D lite che trovi in After Effects include una solida interfaccia utente ma alcune limitazioni rispetto alla versione studio (disponibile a pagamento per un eventuale upgrade). In particolare, nella versione lite, modellare risulterà quasi impossibile, gli strumenti poligonali e di sculpting non sono infatti accessibili. Potrete comunque sempre importare modelli 3D da diverse fonti e in diversi formati. Il celebre Mograph Effector è limitato a pochi effetti nella versione lite, probabilmente questo è uno dei principali motivi che spinge molti utenti a fare l’upgrade alla versione studio. MoGraph Effector è infatti un sistema di animazione procedurale particolarmente creativo che ha attirato nel tempo molti fan.

Un altro limite di Cinema 4D lite è l’impossibilità di aggiungere plug in, come la celebre X Particles, molto stimata per la capacità di simulare il comportamento delle particelle e l’animazione dei tessuti.

Come attivare Cinema 4D da After Effects

Per attivare Cinema 4D lite basta aprire Adobe After Effects e scegliere un nuovo file dal menù file e scegliere NUOVO>File Cinema 4D Maxon. Vi ritroverete nella versione lite di Cinema 4D.

Ogni file che inserirete del formato Cinema 4D in After Effects può essere editato in qualsiasi momento dentro Cinema e After aggiornerà il contenuto nella vostra composizione (esattamente come fanno tutti i prodotti Adobe quando inserite un qualche oggetto avanzato proveniente da altri software della Creative Cloud).

Conclusioni

Se ti occupi di motion graphics e vuoi arricchire i tuoi progetti con il 3D, apri After Effects e crea un nuovo file Cinema 4D, questo comando ti farà immergere nella versione LITE di Cinema 4D, inclusa gratuitamente quando installi adobe After Effects.

