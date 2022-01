Cellularline Mag 5000, powerbank con anello compatibile MagSafe

Con Mag 5000, Cellularline sta sfruttando la tecnologia MagSafe meglio di altri: non solo perché agganciandosi magneticamente all’iPhone lo ricarica senza fili, ma anche perché offre un sistema migliore per tenere tutto l’ambaradan in mano in tutta sicurezza e praticità.

Presenta infatti un anello estraibile all’interno del quale è possibile infilare un dito della mano e così impugnare saldamente batteria e telefono insieme mentre la prima ricarica il secondo. L’anello inoltre, essendo di metallo, appare anche piuttosto robusto, il che ha consentito all’azienda di proporlo anche come sistema di supporto per mantenere il telefono inclinato su un piano di lavoro. Così, mentre si ricarica tramite il sistema MagSafe della batteria, può anche essere posizionato sul tavolo per permettere di guardare un video o un film senza doverlo tenere tra le mani.

Dentro ci sono 5.000 mAh che permettono di integrare tutte queste tecnologie pur mantenendo la batteria quanto più compatta possibile e offrire al contempo energia sufficiente per una ricarica di emergenza a fine giornata o in caso di bisogno. Spinge a 7,5 Watt (e non a 15 Watt come i caricatori di Apple), è disponibile solo nella colorazione nera e costa 39,95 euro.

Chi invece punta a qualcosa di più capiente dal punto di vista delle ricarica può volendo scegliere anche una delle nuove batterie della serie THUNDER che Cellularline ha presentato in concomitanza con la MAG 5000. Sono batterie che innanzitutto non ricaricano l’iPhone tramite MagSafe ma col più semplice collegamento via cavo e che utilizzano celle cilindriche 21700 «simili a quelle utilizzate nei moderni veicoli elettrici»: nello specifico sono celle di ultima generazione progettate per poter essere in grado di immagazzinare una grande capacità in volumi contenuti, permettendo di avere un dispositivo molto performante ma anche leggero e pratico da utilizzare tutti i giorni.

E’ disponibile in due versioni, da 20.000 mAh e 10.000 mAh, entrambe con velocità di ricarica pari a un caricabatterie da rete. Due le porte disponibili: una USB-C Power Delivery da 20 Watt – per la ricarica degli iPhone di nuova generazione – e una USB da 18 Watt Adattiva, pensata per dispositivi Samsung, Huawei ed altri dispositivi Android.

Entrambe le batterie sono caratterizzata da un rivestimento in morbido materiale soft touch e dalla verniciatura antiscivolo, nei colori blu e nero per il THUNDER 20000 (49,95 euro), e blu, nero e rosso per il THUNDER 10000 (34,95 euro).