Clip fermacavi Baseus con sistema magnetico modulare in sconto a 5,10 euro

Di clip fermacavi ne esistono a decine, ma pochi o forse nessuno è intelligente e versatile come quello di Baseus che, grazie ad una promozione attualmente in corso, si può comprare in offerta su Gearbest a 5,10 euro.

Si tratta come detto di un supporto fermacavi da tavolo, di quelli che si possono fissare sul profilo di una scrivania o al bordo di un piano di lavoro per tenere i cavi sempre pronti all’uso. La combinazione migliore è quella di lasciarli collegati ad un alimentatore in modo da avere lo spinotto a portata di mano: a quel punto basta sganciarlo dal supporto e collegarlo al dispositivo da ricaricare.

Nel caso specifico però questo accessorio non si ferma alla sola funzione di fermacavo: ciascuna delle tre clip in dotazione infatti si può agganciare e sganciare dalla base grazie ad un sistema magnetico, il che permette sia di riposizionarli facilmente che di utilizzarli anche altrove, come ad esempio sullo sportello di un frigorifero, la serratura di una porta o tutte quelle superfici in ferro dove è normalmente possibile agganciare una calamita.

Quindi di fatto si beneficia di un sistema fermacavi che può essere occasionalmente agganciato anche in un punto diverso dalla striscia che troviamo in confezione e che si fissa invece a qualsiasi superficie attraverso un adesivo. Quest’ultimo per altro è facilmente removibile – si legge nella scheda tecnica – e non lascia residui di colla.

E’ realizzato in silicone e la base per agganciare e sganciare le clip misura 8,5 x 1,3 centimetri ed è spessa 0,6 centimetri. L’apertura delle clip è di forma cilindrica e misura 0,125 centimetri di diametro: stando a quando spiega il produttore è compatibile con qualsiasi tipologia di cavo, da quelli più tradizionali a quelli con il cavo a piattina, inclusi quelli con la guaina rivestita in nylon.

Se siete interessati all’acquisto, il kit comprensivo di base magnetica e tre clip è in vendita su Gearbest a 9,37 euro ma se inserite il codice Q59A29B54E112001 lo pagate 5,10 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.