iPhine 14 Pro, le spie di microfono e fotocamera finiscono nel foro

I due fori fisici affiancati nel display degli iPhone 14 Pro (qui tutto quello che c’è da sapere) sembreranno uno solo tramite software: dopo la conferma di Mark Gurman, nuove anticipazioni provenienti da fonti non precisate sostengono che Apple impiegherà lo spazio colorato di nero tra i due fori per mostrare anche gli indicatori di privacy, le tradizionali spie di colore verde e arancione che segnalano all’utente quando fotocamera e microfono e vengono utilizzati dalle app.

Fin da iPhone X questi due indicatori vengono mostrati alla destra del notch. Per la prima volta negli iPhone 14 Pro, con la sostituzione dell’intaglio in alto con i due fori, unificati nella visualizzazione tramite software, Apple renderà gli indicatori di privacy per fotocamera e microfono ancora più centrali e visibili per l’utente.

Il codice colore delle segnalazioni ovviamente non cambia: quando la fotocamera è in uso la spia in alto si colora di verde, mentre quando il microfono è in uso si accende una spia di colore arancione. In questo articolo riportiamo una immagine di 9to5Mac. Oltre a creare due spie ancora più visibili al centro, in questo modo Apple sfrutta al meglio e ottimizza la piccola porzione di schermo visibile tra i due fori fisici di iPhone 14 Pro, quella che viene colorata di nero via software per creare l’illusione di un unico grande foro a forma di pillola.

Non solo: con questa modifica la posizione delle spie privacy di iPhone somiglia di più a quella dei MacBook Air M2. Quest’anno Apple farà tutto il possibile per differenziare ulteriormente i modelli iPhone 14 da quelli Pro. Per la prima volta il nuovo processore mobile proprietario Apple A16 Bionic sarà una esclusiva dei modelli Pro, così come la sostituzione del notch con due fori, la fotocamera principale con sensore da 48 megapixel e numerose altre funzioni e specifiche che non saranno invece presenti nei modelli iPhone 14 meno costosi.

La presentazione della gamma iPhone 14 è attesa nell’evento Apple programmato per mercoledì 7 settembre. Come sempre Macitynet seguirà il keynote con la trascrizione in italiano in diretta con tutte le novità hardware e software presentate. Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quanto sappiamo finora su iPhone 14 il link è quest’altro.