Come controllare Apple TV con Apple Watch

È possibile sfruttare Apple Watch come telecomando per Apple TV quando i due dispositivi sono connessi alla stessa rete Wi-Fi e da watchOS 11 in poi è possibile usare Apple Watch come telecomando per Apple TV tramite il Bluetooth e anche usare Siri per iniziare a guardare qualcosa. Di seguito vediamo come fare:

Prima di tutto, se non avete mai effettuato l’accesso con iPhone alla stessa rete Wi-Fi a cui Apple TV è connessa, dovete farlo:

Aprite l’app Remote su Apple Watch Selezionate l’Apple TV (se non è presente selezionate “+”) Inserite il codice visualizzato su Apple Watch.

Quando appare l’icona di abbinamento accanto ad Apple Watch, è possibile iniziare a utilizzarlo per controllare Apple TV.

Controllare Apple TV con Apple Watch

Una volta aperta l’app Remote su Apple Watch bisogna selezionare la vostra Apple TV e a questo punto è possibile:

Spostarsi tra le opzioni di menu di Apple TV (scorrendo verso l’alto, il basso, a sinistra o a destra)

Scegliere un elemento selezionato (toccando lo schermo)

Tornare indietro (toccando <)

Tornare al menu principale (tocca il pulsante Home)

Mettere in pausa o riprendere la riproduzione (toccando il pulsante Riproduci)

Regolare il volume (ruotando la Digital Crown)

Disattivare o attivare l’audio (toccando il pulsante “Altre opzioni” e poi “Disattiva audio” o “Attiva audio”)

Attivare i sottotitoli (toccando il pulsante “Altre opzioni”, quindi Sottotitoli).

Accendere o spegnere Apple TV (tocca il pulsante “Altre opzioni”, quindi Accendi/spegni).

Come accennato è anche possibile usare l’assistente vocale Siri: basta aprire sempre l’app Remote su Apple Watch, tenere premuta la Digital Crown fino a che non si vede l’indicatore di ascolto e parlare.

