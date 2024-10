iPhone 17 Pro ed Air iniziano a essere sempre più reali

Pubblicità

Le prime indiscrezioni sui modelli di iPhone 17 Pro, nonostante il lancio sia previsto tra circa un anno, iniziano a farsi strada in rete, delineando quelle novità che potrebbero arrivare con i futuri dispositivi Apple. Non solo, si inizia a parlare sempre più concretamente anche di iPhone 17 Air.

L’analista Jeff Pu, che ha condiviso alcune aspettative sui prossimi modelli di punta di iPhone 17, evidenziando diversi miglioramenti rispetto alla serie attuale di iPhone 16 Pro, parla anche di iPhone 17 Air, ossiaquello che dovrebbe sostituire il modello Plus, avendo dalla sua uno spessore ridotto.

Secondo Pu, i prossimi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno dotati di una fotocamera teleobiettivo da 48 megapixel, un notevole salto rispetto ai 12 megapixel dei modelli attuali. Anche la fotocamera frontale subirà un aggiornamento, passando a 24 megapixel, rispetto ai 12 megapixel presenti sugli iPhone 16 Pro.

Un’altra importante novità per questi modelli riguarderebbe la memoria RAM, che dovrebbe aumentare a 12GB per entrambi i modelli Pro, rispetto agli 8GB presenti sull’attuale gamma. Questa espansione della memoria sarebbe utile per migliorare le prestazioni complessive del dispositivo, in particolare per l’utilizzo delle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, oltre che per gestire meglio il multitasking.

Per quanto riguarda il design, Pu prevede che l’iPhone 17 Pro Max presenterà una Dynamic Island ridotta grazie all’adozione di un sensore Face ID più compatto, noto come “metalens”. Questo rappresenterebbe la prima riduzione delle dimensioni dell’isola dinamica sin dal suo debutto sugli iPhone 14 Pro nel 2022.

Altri dettagli trapelati includono la conferma delle dimensioni degli schermi: 6,3 pollici per l’iPhone 17 Pro e 6,9 pollici per l’iPhone 17 Pro Max. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere alimentati dal chip A19 Pro, prodotto utilizzando lo stesso processo a 3 nanometri di TSMC già impiegato per il chip A18 Pro.

iPhone 17 Air

Oltre ai modelli Pro, il 2025 dovrebbe dare i natali ad iPhone 17 Air, uno dei modelli più attesi, perché verosimilmente sarà quello più originale. Dovrebbe trattarsi si un dispositivo più sottile e dal design completamente rinnovato.

Le voci su questo modello, che potrebbe essere il successore del Plus, prevedono uno schermo da circa 6,6 pollici, un singolo sensore fotografico posteriore da 48 megapixel, una fotocamera frontale da 24 megapixel e 8GB di RAM.

Al suo interno dovrebbe comunque avere lo stesso chip A19 dei modelli PRO, sempre per garantire il massimo delle funzionalità di Apple Intelligence.

Se così fosse, l’iPhone 17 Air potrebbe diventare un’opzione di fascia media molto interessante per chi cerca un dispositivo più sottile e leggero, con prestazioni comunque elevate.

Queste ipotesi di Pu non fanno altro che confermare in gran parte quanto emerso per bocca di Ming-Chi Kuo a luglio scorso, quando già si parlava di questo iPhone più sottile con singola camera e modem 5G al suo interno.

