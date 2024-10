Apple ha rimosso l’app di Radio Free Europe/Radio Liberty in Russia

Pubblicità

Apple ha informato Radio Free Europe/RadioLiberty (RFE/RL) di avere rimosso l’app Current Time dall’App Store russo su richiesta del Roskomnadzor, l’agenzia federale russa che si occupa di monitorare e controllare l’accesso ai mass media in Russia.

In una lettera a RFE/RL, la Mela ha riferito che l’app è stata rimossa per contenuti ritenuti illegali e la diffusione di materiali di una organizzazione considerata “indesiderabile” dalle autorità russe.

Dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina, il Roskomnadzor ha bloccato i siti web in lingua russa di RSE/RS, inclusi quelli di Radio Liberty e Present Time. Il 6 marzo Radio Free Europe/Radio Liberty ha annunciato la sospensione delle attività in Russia per via di pressioni da parte delle autorità: due giorni prima il servizio fiscale federale della Federazione Russa aveva fatto appello alla Corte arbitrale d’Appello di Mosca con richiesta di fallimento forzato della divisione russa di RSE/RS. Queste azioni, secondo la media corporation, sono arrivate al culmine di una campagna a lungo termine per ostacolare il lavoro di Radio Liberty e altri progetti in lingua russa di RSE/RS, il cui ufficio era stato aperto a Mosca nel 1991 su invito dell’allora presidente Boris Yeltsin. Nel febbraio del 2024 il Ministero della Giustizia russo ha dichiarato “indesiderate” le attività della società in questione.

Su richiesta del Roskomnadzor, nel luglio del 2024 Apple ha rimosso 25 servizi VPN dall’App Store russo e altri 98 a settembre. Dopo la rimozione delle prime VPN, rappresentanti di media indipendenti, organizzazioni non governative e attivisti civili hanno chiesto a Apple di ripristinare le VPN eliminate dall’App Store russo e di non rispondere a richieste e ordini delle autorità russe che sono in contraddizione con standard internazionali sui diritti umani.

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) è un’organizzazione per le comunicazioni ed emittente radiofonica fondata dal Congresso degli Stati Uniti. L’organizzazione opera in Europa, Asia e Medio Oriente; trasmette programmi in 28 lingue su onde corte, onde medie, modulazione di frequenza e internet. Lo scopo dichiarato di Radio Free Europe è quello di “Promuovere i valori e le istituzioni democratiche tramite la diffusione di informazioni e idee”.