Come eliminare più contatti contemporaneamente da iPhone

Cancellare un contatto da iPhone è questione di pochi click, ma se si stanno facendo le “pulizie di primavera” e c’è bisogno di cancellarne una sfilza contemporaneamente, le cose si complicano. Apple al momento non consente infatti di rimuovere più contatti insieme in maniera efficiente, ma ci sono comunque due strade alternative percorribili che permettono di raggiungere questo obiettivo. Una richiede l’uso di iCloud su Mac o PC, l’altra invece fa uso di un’app di terze parti. Vediamole insieme.

Con iCloud

Dall’app su iPhone non è possibile selezionare più contatti insieme, ma dalla versione web di iCloud invece si. Perciò basta visitare il sito icloud.com da un computer, che sia un Mac o un PC con Windows, e accedere all’ID Apple, quindi dalla pagina principale, selezionare la voce Contatti, evidenziando poi quelli che si desiderano eliminare tenendo premuto il tasto Ctrl su Windows oppure Cmd su Mac. A selezione ultimata non resta che cliccare sull’icona Impostazioni in basso a sinistra dello schermo e selezionare la voce Elimina, confermando poi l’operazione nella finestra che segue.

Datosi che i contatti si sincronizzano via iCloud, questa modifica ovviamente si rifletterà su tutti i dispositivi che hanno accesso allo stesso ID Apple, quindi i contatti che si stanno eliminando spariranno da tutti i dispositivi associati.

Con l’app

In alternativa è possibile fare affidamento ad un’app che si chiama Groups, disponibile gratuitamente su App Store. Include diverse opzioni a pagamento ma per quanto riguarda l’eliminazione dei contatti non bisogna sborsare neppure un euro. Dopo aver scaricato l’app su iPhone, è sufficiente avviarla e autorizzare l’accesso alla rubrica. A questo punto è possibile selezionare i contatti contrassegnando quelli che si intendono eliminare: dopo aver fatto la propria scelta non resta che cliccare sull’azione in alto e selezionare la voce Elimina contatti dal menu che appare, confermando l’operazione nella schermata che segue.

